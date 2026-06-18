La FIA distingue al Rally Islas Canarias – Rally de España con las Tres Estrellas de Acreditación Medioambiental, su máximo reconocimiento en sostenibilidad

El Rally Islas Canarias – Rally de España ha logrado la Acreditación Medioambiental de Tres Estrellas de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), la máxima distinción en materia de sostenibilidad que concede el organismo internacional y que lo sitúa entre un reducido grupo de eventos de referencia dentro del automovilismo mundial.

La certificación, otorgada tras una auditoría independiente, reconoce el modelo organizativo desarrollado por la prueba grancanaria, única cita española integrada actualmente en el Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), y avala su compromiso con la gestión ambiental y la sostenibilidad.

Con esta distinción, el Rally Islas Canarias se incorpora a un selecto grupo de organizaciones vinculadas al motor que ya cuentan con este reconocimiento, entre ellas equipos, fabricantes y competiciones de primer nivel internacional, incluida la Fórmula 1.

Un reconocimiento al modelo de sostenibilidad del evento

El Programa de Acreditación Medioambiental de la FIA, creado en 2011, evalúa el desempeño ambiental de equipos, circuitos, promotores y competiciones a través de diferentes indicadores relacionados con la gestión de residuos, el consumo energético, las emisiones de carbono, la movilidad, la biodiversidad o el control del ruido. La obtención del nivel de Tres Estrellas exige acreditar sistemas de gestión consolidados, procedimientos verificables y un seguimiento continuo de los objetivos ambientales, además de superar una auditoría externa realizada por especialistas independientes.

En el caso del Rally Islas Canarias, el reconocimiento llega después de varios años de trabajo en la elaboración de planes de sostenibilidad, medición de la huella de carbono y aplicación de medidas destinadas a minimizar el impacto ambiental del evento. Uno de los aspectos valorados por la FIA es la capacidad de organizar una prueba del Campeonato del Mundo en un territorio especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental como Gran Canaria, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La celebración de una competición internacional de estas dimensiones implica la llegada de miles de aficionados, equipos y profesionales, lo que obliga a desarrollar medidas específicas de control y protección del entorno natural. Para ello, la organización ha trabajado en coordinación con diferentes administraciones públicas, entre ellas el Cabildo de Gran Canaria, además de aplicar estándares medioambientales alineados con los criterios establecidos por el Gobierno de Canarias.

"La sostenibilidad forma parte del corazón del proyecto"

El promotor y organizador del Rally Islas Canarias – Rally de España, Germán Morales Hernández, destacó que este reconocimiento supone un respaldo al trabajo desarrollado durante los últimos años.

"Recibir las Tres Estrellas de la FIA es un orgullo enorme y, sobre todo, un reconocimiento al rigor con el que trabajamos. Demuestra que un gran evento mundial puede celebrarse en un territorio tan único como Gran Canaria cuidándolo y poniéndolo en valor", señaló. Morales añadió que la sostenibilidad "no es un añadido", sino un elemento integrado en la propia organización del evento y en su compromiso con el territorio.

La certificación refuerza además el posicionamiento internacional del Rally Islas Canarias y su capacidad para proyectar la imagen de Gran Canaria y del conjunto del archipiélago como un destino comprometido con la sostenibilidad. La 50ª edición de la prueba se celebró entre el 23 y el 26 de abril de 2026 y volvió a situar a la isla en el foco del automovilismo mundial, con una amplia repercusión mediática y una importante generación de actividad económica vinculada al turismo y los servicios.

La obtención de la máxima acreditación ambiental de la FIA llega en un momento en el que el automovilismo internacional acelera sus estrategias para avanzar hacia la neutralidad climática y reducir el impacto de las grandes competiciones deportivas.