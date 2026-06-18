Lanzarote International Cup 2026 arranca con más de 120 equipos de fúbtol base de clubes europeos de refencia

La isla de Lanzarote ya vive la tercera edición de la Lanzarote International Cup, un torneo de fútbol base que durante cuatro días reunirá a cientos de jóvenes deportistas procedentes de diferentes puntos de España y del extranjero. La competición se ha consolidado en pocos años como una de las citas deportivas más destacadas del calendario insular y como un importante escaparate para el fútbol formativo.

La jornada inaugural estuvo marcada por el tradicional desfile de equipos, que recorrió el centro de Arrecife desde el Puente de las Bolas hasta el Parque Islas Canarias. El acto congregó a miles de jugadores, entrenadores, familiares y aficionados en un ambiente festivo que sirvió para dar la bienvenida oficial a los participantes.

Además del componente deportivo, el desfile incorporó diversas expresiones culturales de Lanzarote. Batucadas, malabaristas, zancudos y los tradicionales Diabletes de Teguise contribuyeron a llenar de color las calles de la capital, acercando a los visitantes algunos de los elementos más representativos de la identidad cultural de la isla.

Inauguración de Lanzarote International Cup 2026 / La Provincia

José Luis Mendilibar, Tomás Roncero y Saúl Coco

El acto de apertura contó con la presencia de los organizadores del evento, Pedro Cabrera y Mercedes Pérez, así como de representantes institucionales y personalidades vinculadas al deporte.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, quienes destacaron el crecimiento experimentado por la competición desde su primera edición y su capacidad para proyectar la imagen de Lanzarote a nivel nacional e internacional.

También participaron figuras reconocidas del mundo del fútbol y la comunicación deportiva como el entrenador José Luis Mendilibar, el periodista Tomás Roncero y el futbolista Saúl Coco. Durante sus intervenciones animaron a los jóvenes participantes a disfrutar de la experiencia, aprender de la convivencia con otros equipos y competir desde el respeto y los valores deportivos.

Inauguración de Lanzarote International Cup 2026 / La Provincia

Más de 300 partidos en los siete municipios de Lanzarote

La competición se desarrollará entre los días 18 y 21 de junio y reunirá a más de 120 equipos de categorías benjamín, alevín e infantil.

A lo largo del torneo se disputarán más de 300 encuentros distribuidos en doce campos ubicados en distintos municipios de la isla. Esta amplia red de instalaciones permitirá que la actividad deportiva llegue a diferentes localidades, favoreciendo además la participación de vecinos y visitantes.

El Manchester City, FC Barcelona y Real Madrid son algunos de los clubes que participan en el torneo, que busca potenciar el fútbol formativo y la convivencia

Los partidos combinarán formatos de fútbol 7 y fútbol 11, dependiendo de la categoría de los jugadores. La organización ha diseñado una fase inicial de grupos que garantizará varios encuentros a cada equipo antes de dar paso a las eliminatorias.

Las finales están previstas para el domingo en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, donde se decidirán los campeones de cada categoría antes de la ceremonia de entrega de premios.

Clubes de referencia del fútbol europeo

Uno de los grandes atractivos de la Lanzarote International Cup es el nivel de los equipos participantes.

En esta edición figuran canteras de algunos de los clubes más prestigiosos del panorama nacional e internacional. Entre ellos destacan el Manchester City, Aston Villa, FC Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Juventus, Benfica, FC Porto, Olympiacos, Valencia CF, Athletic Club, Real Betis, Sevilla FC y Torino FC.

Más de 120 equipos y 10.000 visitantes formarán parte de una cita que genera un impacto económico superior a los 10 millones de euros en la isla

La presencia de estas entidades permitirá a numerosos equipos canarios y lanzaroteños medirse con algunas de las academias de formación más reconocidas del mundo, una experiencia especialmente valiosa para los jóvenes futbolistas.

Mucho más que una competición deportiva

La organización destaca que la Lanzarote International Cup trasciende el ámbito estrictamente competitivo para convertirse en una experiencia educativa, social y familiar.

Durante los días del torneo conviven miles de niños y niñas de diferentes países, culturas y entornos, favoreciendo valores como el respeto, el compañerismo, la inclusión y el trabajo en equipo.

El evento también genera un importante movimiento de visitantes. La previsión para esta edición supera las 10.000 personas entre jugadores, familiares, técnicos y acompañantes, lo que supone un impacto significativo para sectores como la hostelería, el comercio y el transporte.

Este tipo de acontecimientos refuerzan además la estrategia de posicionamiento de Lanzarote como destino de turismo deportivo, una modalidad que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años gracias a las condiciones climáticas de la isla y a la calidad de sus instalaciones.

Compromiso con la sostenibilidad y la inclusión

La edición de 2026 mantiene diversas iniciativas orientadas a reducir el impacto ambiental del evento y fomentar prácticas responsables.

Entre las medidas impulsadas por la organización se encuentran acciones relacionadas con la reducción de residuos, la promoción de la movilidad sostenible y la colaboración con entidades sociales de Lanzarote.

Asimismo, el torneo continúa desarrollando actividades de sensibilización e inclusión, consolidando una línea de trabajo que busca que el deporte sirva también como herramienta de integración y cohesión social.