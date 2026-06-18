El Rallye de Tierra de Santa Lucía afronta una nueva edición con ocho tramos cronometrados en Gran Canaria
La prueba comenzará mañana viernes con las verificaciones de los 57 vehículos participantes y la ceremonia de salida en el parking aéreo del Centro Comercial Atlántico-Vecindario, a las 18.00 horas
Gran Canaria volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro del automovilismo sobre tierra con la celebración del XXII Rallye de Tierra de Santa Lucía de Tirajana, una prueba que mantiene su condición de único rallye de esta modalidad que se disputa actualmente en la isla.
La organización, a cargo del Club Deportivo Evesport, ha publicado ya el rutómetro oficial de una cita que servirá como punto de partida para los campeonatos de Canarias y de Las Palmas de rallies de tierra en la temporada 2026. Además, la competición incluirá una prueba de velocidad en tierra destinada a los vehículos de la categoría car-cross, puntuable para los certámenes insular y provincial.
Cerca de 150 kilómetros de recorrido
La vigésimo segunda edición del rallye contará con un itinerario total próximo a los 150 kilómetros, de los cuales casi 60 kilómetros corresponderán a sectores cronometrados donde se decidirá la clasificación final.
El programa deportivo contempla un total de ocho tramos cronometrados, distribuidos en tres recorridos diferentes situados en distintas zonas del sureste de Gran Canaria.
Pozo Izquierdo-Hipódromo, Bahía Feliz-Ecoparque y "Doctoral-Endesa" son las especiales que suman 60 km contrarreloj
Los participantes afrontarán en tres ocasiones el tramo denominado Pozo Izquierdo-Hipódromo, con una longitud de 9,59 kilómetros. También recorrerán tres veces el sector Bahía Feliz-Ecoparque, de 5 kilómetros, mientras que el tramo Doctoral-Endesa, de 7,1 kilómetros, se disputará en dos ocasiones.
Estos recorridos aprovecharán pistas de tierra que han sido acondicionadas previamente para garantizar las mejores condiciones posibles tanto para los equipos participantes como para la seguridad del desarrollo de la prueba.
El viernes estará dedicado a las verificaciones
La actividad comenzará oficialmente el viernes con los actos previos a la competición. El Centro Comercial Atlántico de Vecindario volverá a ejercer como sede principal del evento y concentrará buena parte de las actividades organizativas.
Durante la jornada se llevará a cabo la entrega de documentación a los equipos inscritos y se iniciarán los reconocimientos de los distintos tramos.
Asimismo, entre las 14:00 y las 17:00 horas se realizarán las verificaciones técnicas y de seguridad de los vehículos participantes, un procedimiento obligatorio para comprobar que todos los automóviles cumplen con la normativa vigente.
La competición, organizada por el Club Deportivo Evesport, será el pistoletazo de salida para los campeonatos de Canarias y de Las Palmas de rallies de tierra de 2026
Posteriormente, a las 17:30 horas, la organización celebrará una reunión informativa con pilotos y copilotos para repasar aspectos relacionados con la seguridad y el desarrollo de la competición.
La jornada concluirá con la ceremonia oficial de salida, prevista para las 18:00 horas, en la que participarán tanto los equipos del rallye como los inscritos en la prueba de velocidad en tierra.
La competición se desarrollará durante toda la jornada del sábado
La acción deportiva se concentrará íntegramente el sábado. El primer tramo comenzará a disputarse a las 9:35 horas y la actividad se prolongará hasta aproximadamente las 19:00 horas, momento previsto para la llegada del primer vehículo a la meta situada en el Centro Comercial Atlántico.
Una vez finalizada la competición se procederá a la entrega de trofeos, la comparecencia de los mejores clasificados ante los medios de comunicación y la concesión de los Premios Gobierno de Canarias.
Los car-cross tendrán una prueba específica
Además del rallye principal, los vehículos tipo car-cross contarán con una competición independiente de velocidad en tierra.
Los participantes de esta modalidad iniciarán su actividad una vez concluya la primera pasada del tramo inaugural del rallye. La prueba se desarrollará en el sector de Pozo Izquierdo, donde deberán completar tres recorridos consecutivos por el trazado situado en el Barranco de Tirajana.
Esta disciplina continúa ganando presencia dentro del automovilismo canario gracias a vehículos especialmente diseñados para competir sobre superficies de tierra y grava.
Zona de asistencia y puntos de reagrupamiento
El Recinto Ferial de Vecindario volverá a albergar la zona de asistencia técnica, uno de los espacios más importantes para los equipos durante la prueba.
Los vehículos efectuarán dos paradas programadas para labores de mantenimiento y revisión mecánica, previstas a partir de las 12:45 y las 15:35 horas.
Por otro lado, los aficionados también podrán acercarse a los puntos de reagrupamiento instalados en el aparcamiento del Centro Comercial Atlántico. Allí los coches permanecerán estacionados durante intervalos de 30 y 40 minutos, aproximadamente, permitiendo a los espectadores observar de cerca los vehículos y el trabajo de los equipos.
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