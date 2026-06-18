El Trofeo Armada celebra una nueva edición con regatas de las clases Crucero ORC y Snipe

El Real Club Náutico de Gran Canaria volverá a convertirse este fin de semana en uno de los principales escenarios de la vela regional con la celebración del XVII Trofeo Armada-Campeonato de Canarias para Cruceros ORC, una de las pruebas más destacadas del calendario náutico del archipiélago.

La competición se disputará los días 20 y 21 de junio en aguas de la bahía de Las Palmas de Gran Canaria y reunirá a embarcaciones de las categorías ORC-0, ORC-1, ORC-2, ORC-3, ORC-4 y ORC-5. Además, el evento será puntuable para la Copa de Canarias de Cruceros.

La organización corre a cargo de la Comisión Naval de Regatas de la Armada en Canarias, con el apoyo técnico del Real Club Náutico de Gran Canaria, la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela y el respaldo de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.

Una cita consolidada en la vela canaria

El Trofeo Armada se ha consolidado a lo largo de los años como una de las competiciones de referencia de la vela de crucero en Canarias, combinando la exigencia deportiva con la colaboración entre la Armada Española y el ámbito náutico civil.

El Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias, Santiago De Colsa Trueba, destacó la importancia de esta cita para ambas instituciones, al considerar que contribuye a reforzar la cooperación con la marina deportiva representada por el Real Club Náutico de Gran Canaria.

Por su parte, el presidente del RCNGC, José Juan "Pity" Sánchez, señaló que para la entidad es un honor volver a acoger una nueva edición de una prueba que simboliza la estrecha relación existente entre el club y la Armada, una colaboración que se mantiene activa durante todo el año.

La regata volverá a poner de manifiesto la sólida vinculación entre el Real Club Náutico de Gran Canaria y la Armada, una alianza que ha permitido consolidar esta competición como una cita destacada dentro del deporte náutico canario y nacional.

Como es tradición, tras la finalización de las pruebas el domingo se celebrará la entrega oficial de trofeos y el encuentro de regatistas en el Arsenal Militar de Las Palmas. El acto contará con la presencia de autoridades civiles y militares y pondrá el broche final a un fin de semana marcado por la competición, la tradición marinera y el compromiso con la vela en Canarias.

Además, la programación continuará el fin de semana del 27 y 28 de junio con la celebración del II Trofeo Snipe de la Armada.