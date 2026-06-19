En busca de un repóquer con la UD Tamaraceite basado en la lealtad

La lealtad como ingrediente vital del último paso para una gesta. El hombre que traspasó el escudo busca completar el reto final a una carrera ligada a unos colores. Eros Delgado va a afrontar mañana (12.00 horas, Televisión Canaria) el partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda RFEF con el Tamaraceite. El delantero, que ha subido hasta en cuatro ocasiones con el cuadro capitalino y que ha formado parte fundamental de la historia moderna del club, conoce el camino para escribir una nueva página con letras doradas, aunque para ello tengan que remontar el 2-1 adverso que se trajeron desde Guijuelo la semana pasada.

«Nada más acabar el partido, teníamos claro que lo de este fin de semana en el Juan Guedes va a ser diferente. Está claro que no será sencillo, pero con nuestra gente y sabiendo cómo aprietan somos más fuertes. Vamos a ir a por ellos desde el principio, desde el primer minuto», aclaraba el propio Eros a poco más de 48 horas de vivir otro día señalado en el club de su vida. De hecho, quiso sacar la cara por su compañero Cristian Galindo, el meta que no estuvo fino durante ese duelo de ida, señalando que también ha sido «fundamental para nosotros esta temporada. Al final, somos un equipo y fallamos todos. Hablé con él y le dije que no pasaba nada; yo también cometo errores. Esto es fútbol».

Muchas razones para conseguir el ascenso

Una vez pasado el golpe, que se salvó con un tanto en el 96 que fue suficiente para «levantar el ánimo de todos», el jugador del Tamara es consciente de las ganas que hay en el club de celebrar un ascenso, ya que el de 2020, poco después de la pandemia, fue un tanto «frío porque había pasado muy poco desde el covid y, aunque la gente estaba en la grada, nuestra familia viajó para vernos en El Hierro, se sintió diferente. Es cierto que hubo mucha gente esperándonos en el aeropuerto cuando llegamos y fue una locura; lo recuerdo ahora y se me ponen los pelos de punta. Aun así, quizás este año pueda ser un poco más emocional». El motivo de ese toque especial radica en que el ariete barrunta una posible retirada y en el hecho de poder compartir esta alegría con muchas personas que, como él, han posibilitado el crecimiento del Tamaraceite: «Quizás, este año me toca más porque me estoy planteando dejarlo. También es cierto que esto es algo nuestro, de los más viejos e, incluso, de los que ya no están en el equipo. Me gustaría ascender por ellos. No quiero irme sin dejar al club en lo más alto, porque esa fue la meta que nos pusimos en su momento y quiero cumplirla por todos. Sé que, además, muchos de ellos vendrán al estadio; si lo conseguimos, me encantaría celebrarlo con ellos», destacaba Delgado.

Aunque esos no son los únicos motivos para celebrar, ya que Eros tiene muy presente a una figura bastante querida en la entidad y que ya no está, como Yeyo Delgado. El que fuera delegado del equipo capitalino, así como capitán en su etapa como jugador durante las primeras temporadas del club en Tercera, falleció en enero de 2024 y en la plantilla aún lo tienen muy presente. Por ello, reseñaba que tiene algo «preparado de forma especial para él. Prefiero no decir qué es y guardármelo para cuando acabe el partido si lo conseguimos. Se lo queremos dedicar también a Yeyo porque se lo merece».

Una relación única

Sin embargo, la emoción de uno de los pilares históricos del Tamara no cesa en esos homenajes o en el hecho de que puede que lo deje tras el encuentro de mañana, ya que detrás de todo eso hay un punto de lealtad. Eros no es solo un jugador que ha anotado goles en cinco categorías distintas con la camiseta del Tamaraceite, sino que ha caminado de la mano con el proyecto desde Segunda Regional, algo que el futbolista guarda con mucho cariño: «Héctor Ramírez se comprometió con nosotros en su momento y ha cumplido con todo. Nos prometió ayudarnos a encontrar trabajo y lo hizo. Gracias a él he podido formar una familia con mi novia e irme de alquiler con ella. También empezamos siendo un grupo de amigos y, de su mano, hemos ido evolucionando hasta el punto de profesionalizarlo todo un poco más. Le debo mucho y de ahí viene esa lealtad», argumentaba.

Sin duda, desde que recalara en el Tamaraceite con 25 años han pasado muchas campañas. Entre ellas, varias de muchos éxitos, de hitos increíbles y otras en las que hubo que navegar para rearmarse ante la adversidad. En todo ese proceso marcó goles que valieron un ascenso, como en 2020, ha sido padre, un aspecto que le llevó a cambiar su forma de jugar a otra menos «pilla y no estar siempre de bronca; sé que mi hijo está en la grada viéndome y siempre trato de hacer las cosas bien». Y por eso, si el Tamaraceite gana mañana su eliminatoria ante el Guijuelo, Eros logrará un repóquer de ascensos que se habrá construido desde la más pura fidelidad.