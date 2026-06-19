El Campeonato Provincial de Las Palmas de Rallies de Tierra arranca en Gran Canaria con 36 equipos inscritos

El Campeonato Provincial de Las Palmas de Rallies de Tierra comienza este fin de semana con la disputa del 22º Rallye de Tierra Santa Lucía de Tirajana - Gran Canaria, una prueba organizada por el Club Deportivo Evesport y puntuable para el certamen convocado por la Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP).

La competición supone el primer gran examen de la temporada para los equipos que aspiran a luchar por el título provincial. Las carreteras y pistas ubicadas entre los municipios de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana volverán a convertirse en el escenario de una prueba que figura entre las más consolidadas del automovilismo canario sobre tierra.

La edición de este año presenta además una participación destacada, con 36 equipos inscritos, una cifra que se sitúa entre las más elevadas registradas en los últimos años dentro de esta disciplina.

Juan Carlos Quintana defiende el título provincial

Entre los principales favoritos figura el vigente campeón provincial, Juan Carlos Quintana, que volverá a competir junto a Jonathan Hernández a los mandos de un Škoda Fabia R5.

La pareja llega a la cita inaugural con el objetivo de comenzar la temporada manteniendo el nivel mostrado en la campaña anterior, en la que logró varios triunfos. Además, Quintana afronta este rallye con un aliciente añadido: una victoria le permitiría igualar el récord histórico de triunfos de Anastasio Suárez en esta prueba grancanaria.

Las carreteras de Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana serán escenario de la competición

Sin embargo, la lucha por las primeras posiciones se presenta abierta. Entre sus principales rivales estarán Borja Pérez y Rubén Pérez, que también competirán con un Škoda Fabia R5 y aspiran a pelear por la victoria desde el inicio del campeonato.

Regresos destacados y candidatos al podio

Otro de los nombres propios de la prueba será Alfonso Viera, que vuelve a competir sobre tierra representando a Hyundai Canarias Motorsport.

El piloto grancanario, tricampeón regional de rallies de asfalto y con experiencia en competiciones nacionales sobre esta superficie, participará con un Hyundai i20 N Rally2, acompañado por Eduardo González.

La marca coreana también contará con la presencia de Gustavo Sosa y Maite Gutiérrez, una de las parejas llamadas a disputar las posiciones de cabeza durante la temporada. El piloto majorero afronta el inicio del certamen con el objetivo de consolidarse entre los aspirantes al campeonato.

Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández encabezan el listado oficial de inscritos

Junto a ellos, la lista de inscritos incluye otros equipos con opciones de protagonismo como Rafael Pérez y Raúl Galván (Mitsubishi Lancer Evo IX), Daniel Guerra y Gabriel Espino (Subaru Impreza), Pedro Cuarental y Víctor García (Mitsubishi Lancer Evo X), Alejandro Martín y Omar Hernández (Toyota RAV4) y Francisco Álamo y Rita Rodríguez (Mitsubishi Lancer Evo VIII).

Ocho tramos cronometrados para decidir el primer líder del campeonato

La organización ha diseñado un recorrido compuesto por ocho tramos cronometrados, que pondrán a prueba tanto la velocidad como la resistencia de pilotos y copilotos.

Los participantes afrontarán tres pasadas por las especiales de Pozo Izquierdo-Hipódromo, con una longitud de 10,24 kilómetros, y Bahía Feliz-Ecoparque, de 5 kilómetros. A ellas se suma el tramo de Doctoral-Endesa, de 7,10 kilómetros, que será recorrido en dos ocasiones.

Las ceremonias oficiales de salida y llegada estarán ubicadas en el aparcamiento del Centro Comercial Atlántico, en Vecindario, uno de los puntos neurálgicos del evento durante todo el fin de semana.

La velocidad en tierra también tendrá protagonismo

De forma paralela al rallye se celebrará la 2ª Prueba de Velocidad en Tierra Santa Lucía de Tirajana 2026, una competición que compartirá parte del recorrido con la prueba principal.

En esta modalidad participarán otros 20 vehículos, repartidos entre once turismos y nueve car-cross, que competirán en una versión más reducida del tramo Pozo Izquierdo-Hipódromo.

Entre los pilotos inscritos destacan nombres como Ulises Suárez, con un MV Racing SP2; Ayoze Benítez, al volante de un Kincar 1604; Cristian Santana, con un MV Racing Pro SP2; y Yeray González, que competirá con un La Base SX01.