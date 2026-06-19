La Cumbre se prepara para acoger una emocionante Artenara Trail

La prueba volverá a situar al municipio cumbrero como punto de encuentro del deporte en la naturaleza, con una destacada presencia de atletas élite, entre ellos tres integrantes del Emicela Team Cabo Verde, en una jornada que combinará exigencia física, paisaje y competición al máximo nivel.

Tres distancias para una jornada de montaña

La Artenara Trail contará con tres modalidades. La prueba principal será la AT Artenara, de 20 kilómetros y 1.187 metros de desnivel positivo, seguida de la AT Acusa, de 10 kilómetros y 750 metros de desnivel, y la AT Tirma, de 6 kilómetros y 270 metros de desnivel. Todas las modalidades tendrán salida y meta en la plaza de San Matías, en el municipio de Artenara, que volverá a convertirse en el centro neurálgico de la jornada deportiva.

La salida de la prueba de 10 kilómetros está prevista a las 09:00 horas, la de 6 kilómetros a las 09:30 horas y la distancia larga a las 09:45 horas.

En la modalidad reina, la AT Artenara, la categoría femenina estará liderada por nombres como Lorena Padrón, Sandra Moreno y Dunia Cruz, que se medirán a la caboverdiana Daty Pereira.

Artenara Trail / La Provincia

En hombres, la lista de aspirantes incluye a los canarios Esteban García, Alberto González, Javier Moreno y José Bordón, que se enfrentarán al principal favorito, el caboverdiano Nelson Álves Mendes, reciente séptimo clasificado en la modalidad Half de The North Face Transgrancanaria.

En la AT Acusa, el grancanario David Recco buscará romper su racha de segundos puestos, con rivales como el tinerfeño Glendor Rodríguez y el caboverdiano Manuel Pedro Alves. En categoría femenina, Tatiana Mújica aspira a revalidar su triunfo ante corredoras como Ana Isabel Gil, Katarina Skaufeldt y Raquel Padilla.

En la distancia corta, la AT Tirma, las principales favoritas serán Beatriz Álvarez y Gara Suárez, mientras que en hombres el corredor a batir será Eloy Cabrera.

Artenara, también cantera del trail running

La prueba será además la tercera cita puntuable del circuito Arista Promo Trail Series by Universidad Fernando Pessoa Canarias, destinado a la promoción del trail en categorías de formación.

Artenara Trail / La Provincia

Tras las dos primeras pruebas del calendario, el circuito llega a Artenara con líderes ya definidos en infantil, cadete y juvenil, consolidando un formato que busca impulsar la base del trail running en Gran Canaria. El programa continuará hasta el próximo 10 de octubre con la Ruta de Los Molinos en San Mateo como última prueba del circuito.

La Artenara Trail cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, además del apoyo de entidades y patrocinadores que refuerzan su crecimiento año tras año. Con un recorrido exigente, un alto nivel competitivo y un entorno natural único, la cita vuelve a consolidarse como una de las pruebas de referencia del trail en Canarias.