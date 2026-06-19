El grancanario Alejandro Hernández se estrenará este sábado en el Mundial con un Brasil-Haití
Tras estrenarse como cuarto árbitro en la derrota de los caribeños con Escocia, el lanzaroteño actúa como colegiado principal en el duelo de la madrugada del sábado
20 de junio de 2026. Fecha histórica que quedará en los anales del fútbol canario. Un árbitro del Archipiélago, el lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández, actúa como colegiado principal en un encuentro de la Copa del Mundo. Y no en un choque cualquiera. Una de las protagonistas es la selección con más títulos de Mundiales, la pentacampeona Brasil. Los brasileños se miden a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, a partir de la una y media de esta madrugada, en la segunda jornada del Grupo C. Y junto a Alejandro, otro representante del colectivo arbitral de las Islas, José Enrique Naranjo, habitual asistente del conejero.
Esta se trata de la segunda aparición de Hernández Hernández en la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México, pues el pasado domingo ejerció como cuarto colegiado en el duelo de este mismo grupo que midió precisamente a la selección caribeña contra Escocia, que acababa con la victoria de los europeos (0-1).
En el bando brasileño, Hernández Hernández debe lidiar con jugadores con los que habitualmente se encuentra en la Liga española, algunos especialmente viscerales como Vinicius Júnior, con quien ya ha protagonizado momentos de tensión en España.
A pesar de que los brasileños parten como clarísimos favoritos a la victoria, el combinado que dirige el italiano Carlo Ancelotti está obligado a realizar un buen encuentro después de las malas sensaciones que dejó en su debut en este Mundial frente a Marruecos, con la que igualaba a uno el pasado sábado. El fútbol de la canarinha dejaba muy descontenta a su hinchada.
Para este segundo compromiso en la Copa del Mundo, Brasil no va a contar con uno de los ídolos de la hinchada. Neymar no viajará a Filadelfia y se quedará en Nueva Jersey para ultimar su puesta a punto, una vez superada su lesión en el gemelo. El pasado miércoles, el 10 del Santos se ejercitó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros en el Columbia Park de Morristown, en el estado de Nueva Jersey, después de permanecer un mes de baja por una lesión muscular de grado II en el gemelo. Ayer, el exjugador del Barcelona volvió a entrenar con el grupo con aparente normalidad. En la parte de la sesión abierta a los medios de comunicación, se observó al atacante hablar en privado con Ancelotti para luego incorporarse a un rondo de calentamiento.
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