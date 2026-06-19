IRONMAN Lanzarote 2027 abre inscripciones y prepara una edición histórica con motivo de su 35 aniversario

Las inscripciones para el IRONMAN Lanzarote 2027 ya se encuentran abiertas. La prueba regresará a la isla el próximo 15 de mayo de 2027 en una edición especialmente significativa, ya que coincidirá con el 35 aniversario de uno de los eventos deportivos más reconocidos del calendario internacional de triatlón de larga distancia.

La competición, considerada una de las más exigentes del mundo dentro de la franquicia IRONMAN, afronta además una nueva etapa organizativa. A partir de 2027, la responsabilidad de la organización recaerá directamente en The IRONMAN Group, compañía propietaria de la marca y promotora de algunos de los principales eventos de resistencia del planeta.

El anuncio supone el inicio de un nuevo ciclo para una prueba que, desde hace más de tres décadas, ha convertido a Lanzarote en un referente mundial para los amantes del triatlón.

Una cita histórica dentro del triatlón europeo

IRONMAN Lanzarote ocupa un lugar destacado en la historia de este deporte. La prueba fue la primera competición IRONMAN celebrada en Europa y, con el paso de los años, ha logrado consolidarse como una de las más prestigiosas y reconocidas del circuito internacional.

Miles de deportistas procedentes de distintos países han participado en alguna de sus ediciones, atraídos tanto por el desafío deportivo como por las características únicas del territorio lanzaroteño.

El recorrido se ha ganado una reputación especial entre los triatletas debido a su elevada exigencia. Las condiciones meteorológicas habituales de la isla, especialmente el viento, se combinan con importantes desniveles durante el segmento ciclista y largas horas de esfuerzo físico, convirtiendo la competición en una auténtica prueba de resistencia.

Meta del Ironman de Lanzarote 2026. / La Provincia

A ello se suma el singular paisaje volcánico de Lanzarote, un entorno que diferencia esta cita de otras pruebas internacionales y que forma parte de la identidad propia del evento.

The IRONMAN Group asumirá la organización a partir de 2027

La principal novedad anunciada para esta edición es la entrada de The IRONMAN Group como entidad organizadora del evento.

Las instituciones lanzaroteñas han confirmado que este cambio busca asegurar la continuidad de una competición que se ha convertido en una herramienta estratégica para la promoción deportiva y turística de la isla.

Desde el Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Actividad Física y Deportes, junto con la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) y la marca Lanzarote Sports Destination, se ha trasladado el compromiso de mantener el respaldo institucional a la prueba durante esta nueva etapa.

Las administraciones consideran que el nuevo modelo permitirá reforzar la presencia internacional del evento sin perder los elementos que han contribuido a construir su prestigio durante los últimos 35 años.

Presentación del Ironman de Lanzarote 2026 / La Provincia

Un acontecimiento con repercusión más allá del deporte

La importancia de IRONMAN Lanzarote trasciende el ámbito estrictamente deportivo. Cada edición moviliza a miles de personas entre participantes, familiares, entrenadores, equipos técnicos, personal de organización, voluntarios y aficionados.

Durante los días previos a la competición, diferentes municipios de la isla registran una intensa actividad relacionada con entrenamientos, reconocimiento de recorridos, reuniones técnicas y actividades paralelas vinculadas al evento.

Esta afluencia de visitantes genera además movimiento económico en sectores como el alojamiento turístico, la restauración, el transporte y otros servicios asociados al turismo activo y deportivo.

La celebración de competiciones internacionales de este tipo ha contribuido a posicionar a Lanzarote como uno de los destinos europeos más destacados para la práctica deportiva al aire libre durante todo el año, gracias a sus condiciones climáticas y a la calidad de sus infraestructuras.