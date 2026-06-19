El Rocasa refuerza su plantilla con la llegada de Irene Botella

El Rocasa Gran Canaria sigue confeccionando la plantilla que defenderá el título de campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola durante el curso 2026-27 y lo hace firmando por dos temporadas a la jugadora alicantina Irene Botella. La pivote es una joven prometedora de 23 años con una trayectoria ascendente que atesora una gran experiencia, tanto en la Liga Iberdrola como en las competiciones nacionales e internacionales.

La nueva jugadora del equipo teldense comenzó su andadura en el balonmano a los ocho años en el Elda Prestigio, donde completó todas las etapas de formación. En la temporada 2021-22, su primer año como sénior, dio el salto a la élite tras fichar por el Morvedre en la Liga Iberdrola. Posteriormente, disputó las dos siguientes temporadas en el Aula Valladolid, donde logró un subcampeonato de la Copa de la Reina y participó en competiciones europeas.

Arrancó la campaña 2024-25 en el equipo pucelano, pero en diciembre se incorporó al Zonzamas Plus Car Lanzarote para competir en la Liga Oro. Allí firmó una destacada segunda mitad de temporada, contribuyendo al campeonato liguero y al ascenso a la Liga Iberdrola. En la temporada recién finalizada, defendiendo nuevamente los colores del conjunto lanzaroteño, fue una pieza importante para sellar la permanencia en la División de Honor tras un play-down casi perfecto.

Ilusión ante esta nueva etapa

La jugadora alicantina se mostró ilusionada ante este nuevo reto y aseguró que “el hecho de que un club como el Rocasa se fijara en mí significa que estoy haciendo bien las cosas. Llegar hasta aquí es dar un paso importante, porque hablamos de uno de los clubs españoles con más historia y prestigio, que siempre inicia cualquier competición con la ambición de pelearla hasta el final. Eso supone un extra de motivación para querer formar parte de este proyecto. Mi objetivo es seguir creciendo como jugadora, como persona y aportar todo mi trabajo y talento para ayudar a conseguir los objetivos”.