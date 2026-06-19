La Vela Latina Canaria se une a las fiestas de Las Palmas de Gran Canaria con con el Concurso Fiestas Fundacionales

La bahía de Las Palmas de Gran Canaria volverá a convertirse este sábado en el escenario de una de las citas más destacadas de la temporada de Vela Latina Canaria con la celebración del Concurso Fiestas Fundacionales, tercera prueba puntuable de la Copa Cabildo de Gran Canaria.

La regata comenzará a las 17:00 horas y forma parte de la programación de las Fiestas Fundacionales de la capital grancanaria, consolidándose como uno de los eventos más esperados tanto por los aficionados como por las tripulaciones participantes.

La Copa Cabildo llega más igualada que nunca

La competición alcanza su ecuador con una clasificación muy ajustada tras las dos primeras pruebas disputadas. El Hospital La Paloma Pueblo Guanche lidera actualmente la Copa Cabildo de Gran Canaria con cuatro puntos, seguido muy de cerca por el Villa de Teror Munchitos y el Portuarios Puertos de Las Palmas, ambos con cinco.

Concurso Fiestas Fundacionales / La Provincia

La lucha por las primeras posiciones continúa abierta, con el Chacalote Comercial Sanrob ocupando la cuarta plaza con nueve puntos y el Viajes Insular Unión Arenales Canaluz y el Spar Guerra del Río empatados con diez. Por detrás se sitúan el Villa de Agüimes Ybarra (14 puntos), Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (16), DISA Roque Nublo ULPGC (18), Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío (19) y Minerva Idamar Atlantic (22).

Un recorrido más exigente para las tripulaciones

La prueba se disputará bajo el formato de concurso, una modalidad que incorpora balizas en el campo de regatas que los botes deben superar durante el recorrido. Este sistema aumenta la dificultad técnica de la competición y obliga a las tripulaciones a extremar la precisión en las maniobras. Además, permite acercar aún más el espectáculo a los aficionados que siguen la prueba desde la Avenida Marítima.

Al tratarse de una competición que premia la regularidad, el orden de salida se establecerá de forma inversa a la clasificación general. El Minerva Idamar Atlantic abrirá la regata y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche partirá en última posición con el objetivo de defender el liderato.

Concurso Fiestas Fundacionales / La Provincia

La Federación de Vela Latina Canaria de Botes habilitará, como es habitual, el dispositivo especial para facilitar el seguimiento de la prueba desde tierra, incluyendo el cierre de dos carriles de la Avenida Marítima.

Además, los aficionados podrán utilizar el servicio gratuito de Guaguas Municipales habilitado para la ocasión y seguir la competición en directo a través de los canales oficiales de la Federación en redes sociales. Con dos concursos ya disputados y otros dos todavía pendientes, la Copa Cabildo de Gran Canaria entra en una fase decisiva en la que cada punto puede resultar determinante para decidir el campeón de la edición