El Castro Morales B se lleva la Copa Fundación La Caja de Canarias y consigue el doblete
Consiguió vencer 12-8 ante el Ajódar en una luchada que dominó de principio a fin, pero que los de Gáldar estuvieron cerca de igualarla con el 7-6
El inicio de la luchada celebrada en el Cruce de Arinaga no podía ser mejor para el filial del Castro Morales. El poderío de su cantera hizo daño al Ajódar y rápidamente se puso 6-0 en el marcador ante la emoción de la afición teldense. Airan Gordillo fue el que paró la racha para el Castro Morales B y sumó el primer punto para su equipo al tirar al sénior Joel Galindo.
A partir de ahí, tocó el intento de remontada del Ajódar con un parcial 1-5. Airan Gordillo, colocó el 7-6, ante Josías Santana, para el Ajódar y el conjunto de Gáldar empezaba a soñar con que su hombre fuerte, después de conseguir su tercer punto, pudiera tener su gran noche para anotarse la Copa Fundación La Caja de Canarias. Sin embargo, Claudio Amador conseguía sumar ante Aarón Dávila para poner el 8-6 y rebajar la euforia visitante. Jonay Placeres fue eliminado por tres amonestados estaciones y el marcador lucía el 9-6.
Iván Pérez y Airan Gordillo cayeron eliminados ambos para poner el 10-7 y que el Ajódar se quedara sin su líder, dejando al Castro Morales B con todo a su favor para adjudicarse la Copa Fundación La Caja de Canarias. Zebenzui recortó diferencias para el 10-8 y le tocaba el turno a Santi López para soñar con la remontada, pero Claudio Amador, después de caer en la primera, consiguió darla la vuelta a la agarrada y colocar el 11-8.
Finalmente, Raúl de la Luz tumbó 2-0 al destacado C Zebenzui Bolaños para poner el definitivo 12-8 y hacer que el Castro Morales B se llevase la Copa Fundación La Caja de Canarias. Este título, sumado al ya conseguido anteriormente de la Liga Cabildo de Gran Canaria, hace que los de Telde firmen el doblete en esta temporada 25/26. La próxima parada, y lo que podría convertirse en triplete, es el Torneo DIELCA de Lucha Corrida
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