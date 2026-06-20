Tercera victoria de Juan Carlos Quintana-Jonathan Hernández en Gran Canaria

Con nota alta se desarrolló por fin el Rallye de Tierra de Santa Lucía de Tirajana, después de múltiples problemas para tener a punto unos tramos cronometrados que fueron arrasados por las últimas lluvias y el CD. Evesport logró llegar a tiempo para celebrarlo este sábado en las mejores condiciones. De esta forma el espectáculo de la tierra no falló y se vivió un bonito rallye donde el gran dominador fueron los actuales segundos clasificados en el CERT, Juan Carlos Quintana-Jonathan Hernández, que fueron los mejores en cada uno de los ocho tramos cronometrados con el Skoda Fabia R5 "canario".

Quintana dejó claro desde el inicio que su ritmo era superior al resto y se distanciaba pronto de sus rivales más potentes, logrando un claro triunfo corriendo en su casa Gran Canaria y que suma ya el tercero (2023, 25 y 26) en el palmarés de esta prueba con 22 ediciones. Curiosamente como lo hizo el año pasado, ganando todos los scratchs de los tramos. Su único momento de debilidad fue en el TC5. donde daban un toque a una piedra que le dejaba una llanta algo maltrecha.

Por lo demás, rally redondo para ellos y para enmarcar por segundo año consecutivo, ya que anteriormente ganaban también en la prueba de velocidad en tierra, por lo que fue un doblete feliz para todo del equipo y fruto del gran trabajo de preparación de esta prueba dura y selectiva.

También nada más empezar se colocaron segundos los majoreros Borja Pérez y Rubén Pérez con su habitual Skoda Fabia R5, manteniendo un ritmo muy constante todo el rallye y sin problemas mecánicos, lo que hacía que subieran al podio final en el mismo puesto con 24,5 segundos separados de los ganadores.

El tercer peldaño del podio lo conquistaban finalmente Gustavo Sosa-Maite Gutiérrez con el Hyundai i20 N Rally2, otro de los equipos que siguen el CERT nacional, que comenzaron desde la cuarta posición y se beneficiaban a partir del quinto tramo del abandono de Alfonso Viera-Edua González, que desde el principio padecieron problemas en el Hyundai i20 Rally2 y después de perder el cubre-cárter perdían líquido refrigerante y la temperatura del motor les invitó a retirarse para evitar males mayores. Un estreno no deseado que deberá esperar ahora hasta el Rallye Isla de los Volcanes (S-CER) en Lanzarote.

Una vez más Alejandro Martín, con Oscar Hernández como nuevo copiloto en el RAV4, atacaba a fondo y subía hasta la cuarta plaza de la general, con un pilotaje espectacular y completando el grupo de los coches 4x4.

Y es que el quinto clasificado sería para el primer dos ruedas motrices, posición en la que vencía de principio a fin Ariel Navarro y Gaby Aboumedelej, con un Golf GTI Turbo que funcionó esta vez casi a la perfección, seguido siempre por Kilian y Nisamar Moreno con otro Golf GTI, que se quedaba a 28 segundos y con el susto de un motor que no quería arrancar después de superar la meta del tramo.

Destacar destacado triunfo en el Campeonato de Promoción de la FALP para Bruno Betancort-Aday Ortiz con el Skoda Fabia N3, con amplias diferencias sobre sus rivales y haciendo doblete con la prueba de velocidad en tierra.

Entre los quads repetían triunfo Eliudán Rodríguez, así como Raúl Ramos en la segunda plaza, con sus respectivos Yamaha, pero siempre con amplias diferencias entre ellos. Javier Rivero finalizó tercero igualmente.

Esta edición de la prueba del Campeonato de Canarias y de Las Palmas contabilizó solamente nueve equipos retirados, la más baja de las últimas temporadas y la clasificación general más extensa con 25 clasificados de los 34 que tomaron la salida ayer. Más los tres quads. Entre ellos destacar las tempranas averías de los Subaru Impreza de Daniel Guerra y Vicente Arencibia, el semi-vuelco de Fran Álamo con el Mitsubishi lancer Evo o el conato de incendio del Citroen AX de Aythami Díaz, entre otros incidentes menores. Realmente pocos se libraron de problemas a lo largo de todo el rallye para poder finalizarlo, demostrando las ganas y espíritu de sacrificio de pilotos, copilotos y mecánicos, para solventar todas las inclemencias con tal de alcanzar la meta.

El XXII Rallye de Tierra de Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria 2026 arrancó oficialmente en la tarde de este viernes con la ceremonia de salida en el CC Atlántico-Vecindario, con una gran expectación por la importante lista de inscritos y el buen número de equipos favoritos con los nuevos que se han incorporado como revulsivo de esta temporada 2026.

En este mismo lugar fueron recibidos para la entrega de trofeos todos los 25 finalista de los 34 equipos que empezaron el primero de los ocho tramos cronometrados disputados, No se anuló ninguna especial -salvo una neutralización por el incendio de un coche-, resultando el grado de satisfacción de los participantes muy alto, a pesar del sufrimiento, dando una buena nota al trabajo del CD. Evesport y de las federaciones FALP y FCA, que siguen impulsando esta modalidad de la tierra.

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Conjuntamente con el rallye se disputó la tercera cita del Campeonato Insular de Velocidad en tierra, con tres pasadas a la parte baja (3,9 km) del tramo de Pozo Izquierdo-Hipódromo, donde los turismos que dominaron el rallye también lo hicieron en esta prueba compuesta por sólo tres pasadas a dicha especial.