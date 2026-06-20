El Hospital La Paloma Pueblo Guanche se hace con el Concurso Fiestas Fundacionales

La bahía de Las Palmas de Gran Canaria acogió este sábado el Concurso Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, tercera prueba de la Copa Cabildo de Gran Canaria de Vela Latina Canaria, una cita que cuenta con el patrocinio del Instituto Municipal para la Actividad Física y el Deporte (IMD) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Antes del inicio de la regata, la flota recibió la visita de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y de la concejala de Deportes, Carla Campoamor, quienes compartieron unos momentos con los tripulantes y mostraron su apoyo a la Vela Latina Canaria y a los once botes participantes.

Con viento del norte y unos 15 nudos en el campo de regatas, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, patroneado por José Ponce, fue el más rápido de la jornada al completar el recorrido en 1:14:40, logrando una victoria de enorme valor que le permite consolidarse al frente de la clasificación general de la Copa.

La segunda posición fue para el Villa de Teror Munchitos de Gustavo del Castillo, que firmó un tiempo de 1:15:01, quedándose a tan solo 21 segundos del vencedor. El podio lo completó el Villa de Agüimes Ybarra de Abimael Hidalgo, tercero con 1:15:36, a 56 segundos del mejor registro del día.

También destacaron el DISA Roque Nublo ULPGC de Daniel Rodríguez, cuarto con 1:16:06, y el Portuarios Puertos de Las Palmas de Juanjo Díaz, que marcó un tiempo de 1:17:14 para finalizar en quinta posición.

La sexta plaza fue para el Chacalote Comercial Sanrob de Kevin Rosales con 1:18:21, seguido por el Spar Guerra del Río de Alfred Morales, séptimo con 1:18:48. El Viajes Insular Arenales Canaluz de Javier Barreto concluyó octavo con 1:20:07.

Cerraron la clasificación el Minerva Idamar Atlantic de Eduardo Santana (1:22:42), el Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío de Kike Boissier (1:24:55) y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes de Abián Corujo (1:28:19), que sufrieron algún incidente durante el recorrido por la bahía capitalina.

El Pueblo Guanche toma ventaja en la Copa

Tras tres de las cuatro pruebas puntuables de la Copa Cabildo de Gran Canaria, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche lidera la clasificación con 5 puntos, seguido por el Villa de Teror Munchitos con 7 y el Portuarios Puertos de Las Palmas con 10.

Por detrás se sitúan el Chacalote Comercial Sanrob con 15 puntos, mientras que Spar Guerra del Río y Villa de Agüimes Ybarra comparten la quinta posición con 17 puntos. Completan la clasificación el Viajes Insular Arenales Canaluz (18), DISA Roque Nublo ULPGC (22), Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (27), Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío (29) y Minerva Idamar Atlantic (31).

Con estos resultados, el Pueblo Guanche afrontará la última prueba de la Copa con una ventaja importante en la lucha por el título, aunque todavía quedan puntos en juego en el Concurso Deportes Tradicionales Fundación Belén María, previsto para el próximo 11 de julio, que decidirá definitivamente al campeón de la temporada en la competición copera.

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Antes, la actividad continuará el próximo sábado 27 de junio a las 17:00 horas con la disputa de la segunda eliminatoria del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, una regata decisiva para los ocho botes que siguen en competición y que buscarán evitar estar entre los tres eliminados de la jornada para mantener vivas sus opciones de alcanzar la gran final.