Lorena Padrón y Nelson Alves arrasan en la Artenara Trail

La Cumbre vivió este sábado una exitosa jornada deportiva con la celebración de la 17ª Artenara Trail, que congregó a más de 750 participantes por los senderos del municipio grancanario. La grancanaria Lorena Padrón y el caboverdiano Nelson Alves arrasaron en la AT Artenara, de 20 kilómetros, mientras que Yurena Castrillo y David Recco hicieron lo propio en la AT Acusa, de 10 kilómetros, y Juan Miguel Yánez y Erica Viviane Da Cruz, en la AT Tirma, de 6.

La jornada estuvo marcada por la sensación de calor, pese a que las temperaturas no superaron los 24 grados centígrados. La organización desplegó distintos sistemas de refrigeración, como duchas en el recorrido y hielo en los avituallamientos, con el objetivo de mitigar los efectos del calor en un trazado que discurre por enclaves emblemáticos como Tamadaba, el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria —Patrimonio Mundial de la UNESCO—, así como Las Arvejas, Pinos de Gáldar o Cuevas del Caballero.

Dominio de Padrón y Alves en la distancia reina

En la AT Artenara, de 20 kilómetros, tanto Lorena Padrón como Nelson Álves marcaron el ritmo desde el inicio, distanciándose progresivamente de sus rivales. En categoría femenina, la grancanaria cruzó la meta en 2 horas, 09 minutos y 06 segundos, rebajando en un minuto su registro del pasado año y revalidando así su triunfo. Padrón compartió los primeros kilómetros junto a la caboverdiana Daty Pereira, del Emicela Team Cabo Verde, hasta que llegó al pinar de Tamadaba, donde comenzó a imponer su ritmo en la bajada hacia la presa de Lugarejos. Pereira finalizó segunda a más de 18 minutos, mientras que Cristina Gutiérrez completó el podio a más de 20. Dunia María Cruz y Lindsay Ramos cerraron las cinco primeras posiciones.

En categoría masculina, el también corredor del Emicela Team Cabo Verde, Nelson Alves, lideró la prueba desde el kilómetro 1 y detuvo el crono en 1 hora, 46 minutos y 08 segundos, mejorando en más de minuto y medio el tiempo del ganador en la edición de 2025. La lucha por la segunda plaza fue uno de los momentos más emocionantesdel día, con Esteban García imponiéndose por apenas tres segundos a Jocsan Negrín. Ambos llegaron a más de nueve minutos del ganador. Manuel Alejandro Padrón y Mencey Plaza fueron cuarto y quinto, respectivamente.

Recco rompe su maldición en la AT Acusa

En la AT Acusa, de 10 kilómetros, David Recco logró por fin la victoria tras dos segundos puestos en 2024 y 2025. El corredor del equipo Hilera paró el crono en 1 hora y 48 segundos, aventajando en dos minutos al marroquí Mustapha Khouya y en algo más de tres al caboverdiano Manuel Pedro Alves. José Francisco Díaz y Hugo del Cristo Cabrera, ambos del Carphial Teror Trail, finalizaron cuarto y quinto.

En categoría femenina, Yurena Castrillo firmó un regreso triunfal al trail seis años después. La grancanaria completó el recorrido en 1 hora, 14 minutos y 36 segundos, en una intensa lucha con Ana Isabel Gil, que fue segunda a solo 23 segundos. La ganadora de la pasada edición, Tatiana Mújica, ocupó la tercera posición. Miren Gómez fue cuarta y Katarina Skaufeldt quinta.

Victoria caboverdiana también en la AT Tirma

En la AT Tirma, de 6 kilómetros, el protagonismo volvió a ser para Cabo Verde con el triunfo de Erica Viviane Da Cruz, del Yeepaatrail 6k, que se impuso con un tiempo de 39 minutos y 22 segundos. Beatriz Álvarez fue segunda a 47 segundos y Yailenis Fadraga tercera a 58 segundos.

En categoría masculina, Juan Miguel Yánez dominó con autoridad la prueba corta, con un registro de 30 minutos y 28 segundos. Le siguieron Eloy Cabrera, ganador de la pasada edición, a 40 segundos, y Aitor Luzardo, a 44 segundos.

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La jornada contó con la presencia del alcalde de Artenara, Jesús Díaz, y del concejal de Deportes, Alberto Díaz, que siguieron el desarrollo de la prueba en distintos puntos del recorrido.