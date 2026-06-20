Santi Aldama visita a la selección española antes del partido ante Arabia Saudí
El jugador de los Memphis Grizzlies compartió entrenamiento con los internacionales españoles antes del partido mundialista ante Arabia Saudí
El grancanario Santi Aldama, internacional español y jugador de los Memphis Grizzlies de la NBA, visitó este sábado el entrenamiento de la selección española de fútbol en la víspera de su partido del Mundial contra Arabia Saudí.
El encuentro dejó intercambio de camisetas, firmas y fotos con los internacionales españoles, muchos de ellos aficionados a la liga norteamericana.
Aldama fue recibido por el director de la Selección, Aitor Karanka, en el estadio Walens Family de la Kennesaw State University, donde pudo charlar con el seleccionador, Luis de la Fuente, y con varios jugadores del combinado nacional. Según explicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el jugador grancanario compartió con ellos impresiones sobre sus respectivos deportes y trasladó su experiencia en Estados Unidos, país en el que reside desde hace ya siete años.
El capitán Rodrigo Hernández entregó a Aldama una camiseta personalizada de la selección española, gesto que el jugador de los Grizzlies correspondió con una elástica de Memphis. El encuentro se produjo a pocas horas de un partido mundialista clave para España, que el jugador canario seguirá en directo junto a miles de aficionados españoles en las gradas del estadio de Atlanta.
La selección española buscará este domingo ante Arabia Saudí su primera victoria en el Mundial, después de no pasar del empate a cero frente a Cabo Verde en su debut.
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