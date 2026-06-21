El canario Leonardo Casati se proclama campeón del mundo de Big Air y sitúa a Canarias en la élite del kitesurf
El joven deportista de origen italiano afincado en el Archipiélago desde su infancia, logra el título en la última prueba del GKA World Tour 2026 en Mykonos
El regatista Leonardo Casati ha logrado uno de los mayores éxitos de su carrera deportiva al proclamarse este domingo campeón del mundo de Big Air en el GKA Big Air Kite World Tour 2026, cuya última prueba se celebró en la isla griega de Mykonos.
Con tan solo 17 años, el deportista, de origen italiano y afincado en Canarias desde la infancia, se ha impuesto en una de las modalidades más espectaculares del kitesurf. El Big Air premia la capacidad de los participantes para realizar saltos de gran altura y maniobras aéreas de alta dificultad técnica, aprovechando las condiciones de viento para alcanzar elevaciones extremas.
La victoria supone un importante reconocimiento internacional para el joven rider y refuerza la presencia de Canarias en una disciplina que cuenta con una creciente proyección mundial.
Una destacada actuación de los hermanos Casati
El éxito en Grecia tuvo además un marcado acento familiar. Junto a Leonardo también compitió su hermano mayor, Lorenzo Casati, quien finalizó la temporada con la medalla de plata en la clasificación del circuito y logró además una medalla de bronce en la competición.
Ambos deportistas nacieron en la zona del lago de Como, en Italia, aunque desarrollaron gran parte de su trayectoria deportiva en Canarias, donde residen desde edades tempranas.
Los hermanos compiten con licencia de la Real Federación Canaria de Vela y representan al club grancanario Canary Kite, una entidad vinculada al desarrollo de esta modalidad en el archipiélago.
El Big Air, una de las modalidades más espectaculares del kitesurf
La disciplina Big Air se ha convertido en una de las más seguidas dentro del kitesurf profesional debido a la espectacularidad de sus saltos y maniobras. Los deportistas compiten por alcanzar grandes alturas y ejecutar figuras técnicas que son valoradas por un jurado especializado.
El circuito mundial está organizado por la Global Kitesports Association, responsable del campeonato profesional más importante de esta especialidad.
La conquista del título por parte de Leonardo Casati supone un nuevo hito para el deporte canario y confirma la progresión de una generación de deportistas que ha encontrado en las condiciones de viento del archipiélago un escenario ideal para entrenar y competir al máximo nivel.
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