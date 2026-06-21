Evecan Grupo IBSA Gran Canaria, Canterbury y Santa Lucía representarán a Canarias en el Campeonato de España de Clubes Minibasket

El Evecan Grupo IBSA Gran Canaria, el Canterbury y el Santa Lucía participarán en el Campeonato de España de minibasket tras lograr sus clasificaciones durante el último Campeonato de Canarias

Los conjuntos grancanarios representarán a la Isla y al archipiélago en la competición nacional en un torneo que reunirá a las mejores canteras del baloncesto español.

Todo arranca con una fase de grupos

El sorteo ha situado al Evecan Grupo IBSA Gran Canaria en el Grupo D, donde se enfrentará a tres rivales de alto nivel: Novasmile Lucentum Alicante Azul (Comunidad Valenciana), IVECO CBC Valladolid (Castilla y León) y Real Canoe N.C. (Madrid).

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Mientras tanto, el Canterbury se medirá al Barça (Cataluña), Mooz Alcobendas (Madrid) y el Grupo RACI Energía FCBG (Andalucía) en el Grupo A. Por su parte, el Santa Lucía ha quedado encuadrado en el Grupo F del lado del cuadro femenino, donde se medirán al Romareda (Aragón), al Grupo Alkasar-76 (Castilla La Mancha) y el FC Cartagena (Murcia).