BALONCESTO
Evecan Grupo IBSA Gran Canaria, Canterbury y Santa Lucía representarán a Canarias en el Campeonato de España de Clubes Minibasket
Los tres conjuntos participarán desde hoy hasta el 27 de junio en la Fase Final del Campeonato de España de Clubes Minibasket Masculino y Femenino, que se celebra en Córdoba y reúne a los 32 mejores equipos de formación del país
El Evecan Grupo IBSA Gran Canaria, el Canterbury y el Santa Lucía participarán en el Campeonato de España de minibasket tras lograr sus clasificaciones durante el último Campeonato de Canarias
Los conjuntos grancanarios representarán a la Isla y al archipiélago en la competición nacional en un torneo que reunirá a las mejores canteras del baloncesto español.
Todo arranca con una fase de grupos
El sorteo ha situado al Evecan Grupo IBSA Gran Canaria en el Grupo D, donde se enfrentará a tres rivales de alto nivel: Novasmile Lucentum Alicante Azul (Comunidad Valenciana), IVECO CBC Valladolid (Castilla y León) y Real Canoe N.C. (Madrid).
Mientras tanto, el Canterbury se medirá al Barça (Cataluña), Mooz Alcobendas (Madrid) y el Grupo RACI Energía FCBG (Andalucía) en el Grupo A. Por su parte, el Santa Lucía ha quedado encuadrado en el Grupo F del lado del cuadro femenino, donde se medirán al Romareda (Aragón), al Grupo Alkasar-76 (Castilla La Mancha) y el FC Cartagena (Murcia).
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