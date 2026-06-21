Iván Martín y David García festejan el ascenso del Tamaraceite a Segunda RFEF: «Esto es la hostia; es como una especie de revancha»

Una revancha con final feliz. Iván Martín, el técnico del Tamaraceite que logró el ascenso a Segunda RFEF, se mostró muy emocionado al término del encuentro por haber cumplido el objetivo que se marcó a principios de esta temporada tras un año de muchísima dedicación para subir de categoría. A pesar de ello, su enorme felicidad era un poquito mayor, dado que, según afirmaba el propio entrenador, los liberaba algo de la final canaria en la que cayeron el curso pasado ante la UD San Fernando.

«Este ascenso tiene un poco de revancha porque el año pasado no lo pudimos conseguir, pero este ascenso es la hostia. Es un sueño para todos, para los jugadores y para el club. Volver otra vez a esta categoría es muy importante en el aspecto colectivo y, para mí, a nivel individual. Nos toca celebrarlo ahora y disfrutar, porque no hay que olvidar que el jueves tenemos que jugar la final de la Copa José Antonio Ruiz Caballero y vamos a ir a ganarla, pero vamos a multar al que llegue pronto a su casa esta noche», aclaraba.

Dominio y dedicatoria especial

En ese sentido, remarcaba que el triunfo «sabe a gloria», dejando claro que es el premio a «todo el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo, a pesar de que no siempre vas a conseguir las cosas por mucho que trabajes bien». A eso añadía que sabían que era vital igualar esta eliminatoria y que la primera indicación que dio fue que había que hacer «lo mismo que hemos hecho durante todo el año: tratar bien la pelota, intentar jugar y no tener ninguna prisa. De ese modo, nos fuimos metiendo y el gol de David García nos abrió el camino; luego pudimos encontrar el segundo y tuvimos ocasiones para matar el partido. Ellos creo que apenas inquietaron la meta de Cristian Galindo».

Además, el preparador le quiso dedicar este ascenso al exjugador y entrenador grancanario Ángel Sánchez, quien falleció este año: «Me gustaría recordar a mi amigo Ángel Sánchez, que seguro que nos está viendo desde arriba y que nos estaría apoyando. Este ascenso también va para él».

Felicidad para la afición

Por su parte, David García, autor de uno de los goles del encuentro y capitán del Támara, aseguraba que ni en sus mejores sueños pensaba que fueran a «lograr el ascenso. Hemos luchado mucho, no ha sido un año fácil y hemos vivido una serie de momentos de juego que no fueron buenos. Aun así, hemos confiado en la idea y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí». Ante esas dificultades, el central argumentaba que el grupo tiró de «unión e ilusión. Fuimos mejores contra el Mensajero, contra la UD San Fernando y también ante este Guijuelo. Confiaba en que aquí, en el Juan Guedes, éramos fuertes y ese gol de Santi en la ida nos dio vida, nos dio el ascenso».

Asimismo, explicaba que lo más bonito de este triunfo es ver la cantidad de gente a la que «hemos hecho feliz hoy, entre ellos, a las familias que tenemos detrás y que nos apoyan tanto. Eso es lo más bonito que te da esta profesión». Por último, el 5 no quiso desvelar su futuro a sus 44 años, ya que no le parecía el «momento de hablar de esto; lo que sé es que mañana me voy a levantar a las 07.30 horas para llevar a mi hijo a su campus de verano (risas)».