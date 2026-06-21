La Lanzarote International Cup cierra una edición récord y consolida su posición entre los grandes torneos de fútbol base

La tercera edición de la Lanzarote International Cup concluyó este domingo con una intensa jornada de finales celebrada en la Ciudad Deportiva de Lanzarote. El torneo, que durante cuatro días convirtió a la isla en uno de los principales puntos de encuentro del fútbol base nacional e internacional, cerró una edición marcada por el crecimiento de la competición, la elevada participación y la apuesta por valores como la inclusión, la convivencia y el respeto.

Más de 120 equipos participaron en esta edición, distribuidos en las categorías benjamín, alevín e infantil. A lo largo del campeonato se disputaron más de 300 encuentros en doce instalaciones deportivas repartidas por los siete municipios lanzaroteños, una cifra que refleja la dimensión alcanzada por un evento que continúa ampliando su alcance año tras año.

La jornada final reunió a jugadores, técnicos, familiares y aficionados en una cita que culminó con la entrega de trofeos a los equipos más destacados del campeonato.

Una competición que sigue creciendo

Desde su creación, la Lanzarote International Cup ha experimentado una evolución constante. La presencia de clubes procedentes de distintos puntos de España y de varios países ha contribuido a consolidar el torneo dentro del calendario del fútbol formativo.

Además de equipos de reconocido prestigio, la competición también sirvió de escaparate para numerosos clubes canarios, que tuvieron la oportunidad de medirse a algunas de las mejores canteras del panorama nacional e internacional.

La participación de centenares de jóvenes futbolistas convirtió nuevamente a Lanzarote en un espacio de convivencia deportiva donde el resultado competitivo compartió protagonismo con el intercambio cultural y la experiencia de los participantes.

Los campeones de la edición 2026

La categoría infantil ofreció algunos de los encuentros más destacados del torneo. En la Fase Oro, el título fue para el Sevilla FC, que se impuso como campeón de la competición. El segundo puesto fue para el Manchester City, mientras que el CD Tenerife completó el podio.

En la Fase Plata infantil, el primer puesto correspondió al San Bartolomé CF, seguido por Charco Atlético Herbania y CD Valeriana.

Un momento, este domingo de la clausura de Lanzarote International Cup / La Provincia

En categoría alevín, el campeón de la Fase Oro fue el Real Betis Balompié, que terminó por delante del FC Barcelona y del Valencia CF.

Por su parte, la Fase Plata alevín tuvo como ganador a Veteranos del Pilar, seguido de UD Las Zocas y CD Tinajo.

La categoría benjamín, una de las más numerosas y con mayor seguimiento por parte del público, volvió a tener como campeón de la Fase Oro al Real Betis Balompié, acompañado en el podio por el Benfica y Betis Academy Chenet.

En la Fase Plata, los títulos fueron para San Bartolomé FC en categoría Infantil, Veteranos del Pilar en Alevín y CD Inter Fuerteventura en Benjamín

En la Fase Plata benjamín, el triunfo fue para el CD Inter Fuerteventura, mientras que CD Orientación Marítima y CD Marino ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.

Amplia representación institucional en la clausura

La ceremonia de clausura contó con la presencia de diversas autoridades autonómicas, insulares y municipales.

Entre los asistentes figuraron la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; y el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez.

También participaron representantes del Cabildo de Lanzarote, entre ellos María Jesús Tovar, Juan Monzón y Marci Acuña, además del alcalde de Arrecife, Yonathan de León.

Jacobo Medina (i), Yonathan de León, Manuel Domínguez y Poli Suárez, este domingo en la clausura de la Lanzarote International Cup 2026 / La Provincia

El deporte como motor de convivencia

Durante la clausura, las instituciones destacaron el papel que desempeña este tipo de eventos en la promoción de la actividad física entre niños y jóvenes.

Asimismo, se puso de relieve la capacidad de la competición para favorecer la convivencia entre participantes de distintos lugares, generando experiencias deportivas y personales que trascienden los resultados obtenidos sobre el terreno de juego.

La celebración del torneo en una isla no capitalina también fue señalada como un ejemplo de la descentralización de grandes acontecimientos deportivos dentro del archipiélago.

Inauguración de Lanzarote International Cup 2026 / La Provincia

Inclusión y visibilidad de la diversidad

Uno de los momentos más significativos de la jornada final estuvo relacionado con el compromiso social de la competición.

Voluntarios de la asociación LanzaroTEA y participantes de la serie documental Mi Lugar Favorito desplegaron una lona naranja sobre el césped para reivindicar la inclusión, la igualdad de oportunidades y la visibilidad de las discapacidades visibles e invisibles.

La iniciativa contó además con la colaboración de Adislan, reforzando el mensaje de que el deporte debe ser accesible para todas las personas.

A ello se sumó la presencia del denominado Punto Naranja, impulsado con la colaboración del Área de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote. Este espacio ofreció información y acompañamiento a personas con discapacidad o necesidades específicas tanto durante la inauguración como en la jornada de clausura.

Sostenibilidad y compromiso con la isla

La organización también destacó diversas acciones orientadas a fomentar la sostenibilidad ambiental y social. Entre ellas figuran medidas relacionadas con la movilidad sostenible, el uso de materiales reutilizables, la colaboración con proveedores locales y el apoyo a entidades sociales de Lanzarote.

Además, el torneo mantuvo iniciativas de sensibilización sobre neurodiversidad y desarrolló acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Un torneo cada vez más consolidado

Tras tres ediciones, la Lanzarote International Cup se ha convertido en una de las citas más relevantes del fútbol base en Canarias. El crecimiento en número de equipos, partidos y participantes confirma la consolidación de un evento que combina deporte, turismo, convivencia e inclusión.

La edición de 2026 concluye con cifras récord y con la sensación de que el torneo continúa ampliando su proyección nacional e internacional, situando a Lanzarote como un referente para la organización de grandes eventos deportivos dirigidos a las categorías de formación.