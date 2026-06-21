La plata que vale oro: Néstor Herrera (Gran Canaria Bike Team) lleva a Canarias a su mejor resultado histórico en categoría cadete

El ciclismo canario ya tiene una nueva página para su historia. Néstor Herrera se proclamó subcampeón de España cadete en la prueba de carretera tras firmar una actuación sobresaliente y colgarse una medalla de plata que no tiene precedentes para el archipiélago en esta categoría.

Nunca antes un corredor canario había alcanzado la segunda posición en un Campeonato de España Cadete en línea. Lo consiguió un joven de Teror, un municipio con profunda tradición ciclista, que volvió a situar el nombre de Gran Canaria en la élite del panorama nacional.

La carrera exigió el máximo desde la salida. El recorrido, duro y muy selectivo, fue desgastando al pelotón con un trazado de constante tensión, cambios de ritmo y un esfuerzo acumulado que solo pudieron resistir los más fuertes. Herrera supo leer cada momento de la prueba, gestionar sus fuerzas y responder cuando la carrera entró en su fase decisiva.

El desenlace fue de altísimo voltaje. El título se resolvió en un sprint vibrante frente a Juan Bastida, representante de la Región de Murcia. Ambos llegaron tras una batalla feroz y se jugaron el maillot nacional en los últimos metros, en una llegada ajustadísima donde Herrera cedió por muy poco, después de vaciarse por completo.

Aunque defendía los colores de la Selección Canaria, el corredor grancanario compite habitualmente con el Gran Canaria Bike Team, equipo en el que continúa forjando una progresión que ya apunta muy alto.

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Más allá de la medalla, el logro de Néstor Herrera tiene un valor simbólico enorme: demuestra que Canarias ya no solo participa en los grandes campeonatos nacionales, sino que también puede pelear por ganarlos.