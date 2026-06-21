La previa: Noventa minutos en el Juan Guedes son 'molto longo' y un ascenso para el Támara

Noventa minutos en el Juan Guedes son molto longo. El Támara del técnico Iván Martín se juega el billete a la Segunda RFEF con la disputa de la vuelta de la gran final ante el CD Guijuelo en su estadio (12.00 horas, TVC).

Con 800 fieles y el lleno asegurado, hay que remontar el 2-1 de la ida ante la formación salmantina con el liderazgo de David García Santana como pócima mágica. El que fuese eterno capitán de la UD conforma el primer punto de fe para vencer por más de un tanto para evitar la prórroga y los penaltis. Tras firmar una temporada meritoria en el Grupo Canario y dejar por el camino al San Fernando y al CD Mensajero, este mediodía toca una llamada a la épica en un feudo bendito. En el mismo recinto donde cayó el Almería de Guti en Copa.

La formación de Iván Martín sacó petróleo del tanto de Santi Salgado (96’) en la ida y ahora reina la esperanza. Dos pifias del meta del Tamaraceite Galindo le dieron una ventaja de lujo, pero ahora vuelve Sergio Suárez. La cosa será distinta. En caso de victoria del equipo isleño por un solo tanto de diferencia, que igualaría la eliminatoria, se tendría que disputar una prórroga, y si persistiera la igualdad en el sumatorio de ambos encuentros, se procedería al lanzamiento de penaltis para determinar el equipo que jugará la próxima temporada en la cuarta categoría del fútbol nacional.

Héctor Ramírez, presidente de la formación capitalina, reiteró durante la semana en la aplicación de la inteligencia y el control de las emociones. «Sabemos quiénes somos y conocemos de primera mano nuestras limitaciones. Si subimos, trataremos de promocionar al jugador de la tierra. Queremos ocupar ese espacio al que no puede llegar la UD, jamás seremos rivales», valoró el principal mandatario, que sabe lo que es subir desde el Grupo Canario de Tercera RFEF a Segunda B (2020) con Chus Trujillo de responsable técnico -en el fútbol del ciclo ‘post-covid’-.

Desde la modestia y con el orgullo del barrio de Tamaraceite, se busca un nuevo salto mortal. El libreto de Iván Martín, que logró tumbar al hijo de Maradona, cuando dirigía al Ibarra, parte como favorito para la épica.

Noticias relacionadas

Un club con sangre amarilla por la presencia de David García y Sergio Suárez. Luego figuran teloneros de lujo como el portero Galindo, Javier, Ramsés, Daniel, Julen, Saúl, Andrés, Farías, Julio o Godoy. Legionarios de lo prohibido para colarse en la 2ª RFEF junto a Las Palmas Atlético, Tenerife B y El Paso de La Palma. Desde la prudencia de Héctor Ramírez a la necesidad de reinvidicarse del meta Galindo. Arde la bombonera del Támara.