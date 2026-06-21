Sergio Calvo Barber y Máxima de Bethencourt Cabrera conquistan la Copa Erskine

El Real Club de Golf de Las Palmas coronó este domingo a Sergio Calvo Barber y Máxima de Bethencourt Cabrera como vencedores de la centenaria Copa Erskine, una de las competiciones más antiguas del golf español y una de las citas con mayor tradición del calendario deportivo de la entidad decana en España.

Disputado durante las jornadas del sábado y domingo en el campo de Bandama, el torneo volvió a reunir a varias generaciones de golfistas en torno a un trofeo histórico donado al club en 1902 por A. Kennedy Erskine, cuyo nombre permanece ligado desde entonces a una de las pruebas más emblemáticas de la historia del golf canario.

En categoría masculina, Sergio Calvo Barber se adjudicó el triunfo con un resultado final de 62 golpes netos tras mejorar los 66 registrados en la primera jornada. Ramón Díaz Gascón, vencedor de las dos últimas ediciones, finalizó en segunda posición con 65 golpes, mientras que Wenbo Xu completó el podio con 67.

Por su parte, Máxima de Bethencourt Cabrera protagonizó una brillante remontada para hacerse con el título femenino. Tras ocupar la tercera posición al término de la primera jornada, mejoró su tarjeta hasta firmar un resultado final de 70 golpes netos, superando por un solo golpe a Laura Canomanuel González, segunda clasificada con 71. La tercera plaza fue para Likun Zhou con 72 golpes.

La competición se disputó bajo la modalidad individual Stroke Play Eclectic con hándicap, un formato singular que permite a los participantes conservar el mejor resultado obtenido en cada hoyo entre las dos jornadas de juego. Esta fórmula convierte la prueba en un ejercicio de estrategia, regularidad y capacidad de mejora, ya que los jugadores afrontan la segunda vuelta con el objetivo de rebajar sus registros hoyo a hoyo manteniendo exactamente la misma configuración del campo. Con su victoria en Bandama, Sergio Calvo Barber y Máxima de Bethencourt Cabrera toman el relevo en el palmarés de Ramón Díaz Gascón e Isabel Ping Martínez Guerra, vencedores en 2025.

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La Copa Erskine forma parte del valioso patrimonio deportivo del Real Club de Golf de Las Palmas, fundado en 1891 y reconocido como el club de golf más antiguo de España y de la Europa continental. Junto a este trofeo centenario, la entidad conserva otras competiciones históricas como las copas Palmer (1894), Robinson (1896), Medrington (1904), Pagan (1906), Cragg (1907) y Victory (1919), reflejo de una tradición deportiva que supera ya los 135 años de historia y que continúa viva generación tras generación en el campo situado junto a la Caldera de Bandama.