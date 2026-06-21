Un Tamaraceite imperial remonta ante el Guijuelo y regresa a Segunda RFEF por todo lo alto (2-0)

Un regreso soñado. La UD Tamareceite vuelve a la Segunda RFEF después de remontar ante el Guijuelo el 2-1 de la ida en la final por el ascenso celebrado en el Juan Guedes. David García en la primera mitad tras aprovechar un rechace y Julen anotaron los goles del equipo capitalino.

A pesar de sufrir de más en los minutos finales, los de Iván Martín no fallaron en un encuentro muy dominado por los locales y donde la expulsión de Boigues en el inicio de la segunda mitad marcaron mucho el choque. Además, los salmantinos también vieron como en los instantes finales otro de sus jugadores enfilaba el túnel de vestuarios después de derribar a Aimar cuando se iba solo a la portería.

Dominio local

El encuentro comenzó con cierto dominio por parte del cuadro visitante, que impuso algo más de ritmo para intentar acercarse a las inmediaciones de Galindo, el meta del Tamaraceite. Sin embargo, pronto el equipo de Iván Martín consiguió rehacerse e inclinó la balanza a su favor. De hecho, un disparo lejano de David García resultó la primera ocasión más o menos clara para los insulares. La mejoría pasó a ser notable según se desarrollaron los minutos. Los acercamientos cada vez eran más incisivos y el Guijuelo dio un paso atrás. El Tamara plantó la línea defensiva en el centro del campo y, a partir de ahí, fue haciendo daño mediante buenas combinaciones.

En el minuto 19, una gran internada de David García en campo rival, el capitán de los capitalinos, provocó el pánico en la zaga salmantina. El grancanario avanzó campó, conectó con sus compañeros y Santi Salgado tuvo en sus botas el 1-0, aunque Guzmán estuvo rápido y atajó, pero el despeje le cayó de nuevo a un David García en zona de nueve y anotó el primer tanto de la mañana. La primera parte del camino ya estaba hecha para el equipo local.

El Tamaraceite celebra el ascenso a Segunda RFEF. / Cristian Gil Fuentes

Ímpetu local para ir a por más

Ese mazazo lo resolvieron bien los jugadores de un Guijuelo que fueron a más. Rober tuvo varias en el área y Galindo actuó con brillantez hasta en dos ocasiones para evitar la igualadas. La peor de las noticias de una buena primera mitad del Tamaraceite fue la lesión de Sergio Suárez, quien en el minuto 39 tuvo que ser sustituido al romperse en una acción con un rival en la medular.

Con la entrada de Aimar Pérez, los de Iván Martín resolvieron la papeleta y durante los últimos cinco minutos de juego el Tamara dispuso de más aproximaciones al área, aunque sin llegar a materializar ninguna. Por eso, ambos conjuntos desfilaron rumbo a los vestuarios con el 1-0 en el electrónico y la eliminatoria completamente empatada tras el 2-1 del encuentro de ida.

Boigues cambia el partido y Julen aparece

El inicio de la segunda mitad estuvo marcado por la expulsión de Boigues en el segundo minuto de la reanudación después de una durísima entrada. Ya en el primer tiempo, mandó al suelo a Santi Salgado y en esta ocasión cometió otro error grave que le costó caro a su equipo. A pesar del revuelo en el banquillo del Guijuelo, el juego se reanudó con el Tamara mandando.

Con la intención apretar, los de Iván Martín se lanzaron a por el gol que les daba la tranquilidad y el ascenso, algo que no tardó demasiado en suceder. Las llegadas del Tamaraceite eran cada vez más recurrentes y, tras un córner y una peinada en el área, Julen acabó siendo el más listo de todos, apareció en el segundo palo y remató a placer para poner el 2-0. El Juan Guedes se vino arriba y todo quedaba ahora en manos de un Guijuelo que, ahora sí que sí, iba a tener que arriesgar.

Sufrimiento mezclado con ocasiones

La obligación de los salmantinos de ir a por más para, como mínimo, forzar la prórroga, el Guijuelo tiró con todo hacia delante a pesar de tener un hombre menos. Eso se tradujo en más llegadas a los dominios de Galindo, que comenzó a tener más trabajo. Eso dejó espacios atrás y el Tamara intentó aprovecharlos, como en un buen desmarque de Aimar cuyo pase fue defectuoso.

Apareció entonces el rigor defensivo de la zaga grancanaria, liderada por un David García imperial. No obstante, el Tamaraceite tuvo ocasiones para romper del todo la eliminatoria, con expulsiones por parte de los dos equipos: Tresgallo se marchó por los visitantes y Toni Falcón por los locales. Aun así, todo el sufrimiento valió la pena con el pitido final que permitió al Tamara subir de nuevo a Segunda RFEF.