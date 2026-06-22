El Akari-Las Nieves hace historia en la Final Four con el bronce femenino y un brillante cuarto puesto masculino

El Club Akari-Las Nieves volvió a hacer historia en la Liga Nacional de Clubes al convertirse en protagonista de la Final Four, logrando clasificar por primera vez a sus equipos femenino y masculino entre los cuatro mejores de España. Un hito que confirma el crecimiento del judo canario y consolida al club entre la élite nacional.

Los cruces deparó un exigente reto para ambos conjuntos, que tuvieron que enfrentarse en semifinales al Valencia, vigente campeón de la competición. El Pabellón Villaviciosa de Odón fue el escenario de unas eliminatorias de altísimo nivel, marcadas por la igualdad y la emoción hasta el último combate.

El equipo femenino abrió su semifinal con la categoría de +70 kg, donde Paulien protagonizó una gran actuación para imponerse a la representante cubana del Valencia tras un intenso y disputado combate, adelantando al conjunto canario en el marcador.

En -52 kg llegó el turno de Zuleima Falcón, que se enfrentó a Ayumi Leiva en un combate que terminó del lado valenciano. Sin embargo, Adriana Rodríguez volvió a poner por delante al Akari-Las Nieves al imponerse con la máxima puntuación a Odalis Santiago en la categoría de -57 kg.

La igualdad regresó en -63 kg, donde Flavia cedió por la mínima frente a Ariela, estableciendo el 2-2 y dejando el desenlace de la eliminatoria para el último enfrentamiento.

Toda la responsabilidad recayó sobre Ainoa Salazar, que tuvo delante a una rival de máximo nivel: la mexicana Prisca Awiti, actual subcampeona olímpica. La judoca canaria compitió con valentía y mantuvo sus opciones durante gran parte del combate, pero finalmente la victoria cayó del lado valenciano, poniendo fin al sueño de disputar la gran final.

Lejos de acusar el golpe, las guerreras del Akari-Las Nieves reaccionaron con autoridad en la lucha por la medalla de bronce. Frente al conjunto madrileño del Kaizen firmaron una contundente victoria por 4-1, certificando un histórico tercer puesto. El broche de oro lo puso Ainoa Salazar, que cerró una temporada sobresaliente al vencer a la representante portuguesa del Ippon y asegurar la medalla para el conjunto canario.

Los judocas del Akari / LP/DLP

En la competición masculina, el Akari-Las Nieves también ofreció una actuación sobresaliente frente al vigente campeón.

La eliminatoria comenzó en la categoría de -66 kg, donde Giovanni Suárez protagonizó un combate de altísimo nivel frente a Luis Barroso. El judoca canario cayó por la mínima en un desenlace muy polémico, ya que, a falta de apenas tres segundos para el final, consiguió una acción que inicialmente fue señalada como waza-ari, pero que finalmente fue anulada al considerar los árbitros que se había producido en suelo.

La reacción del conjunto canario llegó en -73 kg gracias a Josan Aranda, que firmó una gran actuación para igualar el encuentro con una importante victoria.

En -81 kg, Carlos D. Gutiérrez se enfrentó al actual campeón de España absoluto, Kindi, ofreciendo un combate de enorme intensidad. El judoca del Akari-Las Nieves desplegó todo su potencial para frenar al valenciano, aunque finalmente la victoria cayó del lado del campeón nacional.

La semifinal concluyó con un ajustado 3-2 favorable al Valencia, reflejo de la enorme igualdad entre ambos equipos. Posteriormente, en la lucha por la medalla de bronce, el conjunto canario no pudo superar al AJM y finalizó la competición en una meritoria cuarta posición.

El resultado cobra aún más valor al tratarse de un equipo recién ascendido a la máxima categoría del judo nacional, que ha firmado una temporada excepcional. Además, el Akari-Las Nieves ha sido el único club capaz de derrotar al vigente campeón durante la presente edición de la Liga Nacional de Clubes, un dato que demuestra el nivel competitivo alcanzado por la escuadra canaria.

El entrenador del Akari-Las Nieves, Jorge Hernández, calificó la actuación del club como “un éxito sin precedentes”, destacando el enorme mérito de haber clasificado simultáneamente a los equipos masculino y femenino para la Final Four.

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“Será muy difícil que vuelva a repetirse una situación como esta. Tener a nuestros dos equipos luchando por las medallas de la Liga Nacional de Clubes es el reflejo del trabajo que se viene realizando desde hace muchos años. Estamos muy orgullosos de todos los deportistas y del cuerpo técnico, porque han demostrado que el judo canario puede competir de tú a tú con los mejores equipos de España”, concluyó el técnico canario.