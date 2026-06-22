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Cabo Verde sacude el Mundial: el pequeño país con menos población que Gran Canaria que desafía a los grandes

El combinado caboverdiano se consolida como la gran revelación del torneo tras sumar dos puntos en sus dos primeros encuentros

Cabo Verde sacude el Mundial

Cabo Verde sacude el Mundial / La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

Con ni tan siquiera la segunda jornada de la Copa del Mundo concluida, Cabo Verde se ha convertido en una de las grandes historias del Mundial. De la posible “cenicienta” del grupo H ha pasado a un lobo con piel de cordero capaz de sacar dos puntos en su estreno mundialista ante dos campeonas del mundo, algo que solo habían conseguido Dinamarca en 1986 y Senegal en 2002.

Además, los caboverdianos lo han conseguido en sus dos primeros encuentros. El empate ante Uruguay, sobreponiéndose al duro final de la primera parte, confirma que no es flor de un día e incluso, en función de los resultados del próximo 27 de junio, pueden quedar primeros de grupo, lo que supondría que España no consiguiera ganar a los charrúas.

Un país pequeño, un impacto global

Cabo Verde cuenta con alrededor de 520.000 a 530.000 habitantes y, si miramos solamente su capital, Praia, entre 130.000 y 142.000 habitantes, poco más que el municipio de Telde, que cuenta con 102.600 habitantes, lo que lo sitúa entre los países menos poblados que han logrado competir en una cita mundialista.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

En contraste, Gran Canaria supera ampliamente esa cifra, con alrededor de 870.000 habitantes. El resultado es un contraste llamativo que ha convertido al combinado caboverdiano en uno de los relatos más seguidos del torneo.

El vínculo entre Cabo Verde y Canarias añade una capa emocional al fenómeno. Más allá de la distancia atlántica, ambos territorios comparten historia migratoria, cultural y económica, lo que amplifica el seguimiento del equipo en el archipiélago.

El relato que está conquistando el Mundial

Más allá de los resultados deportivos, Cabo Verde ha logrado instalarse como una de las historias más virales del torneo. Su presencia simboliza la idea de que el tamaño no determina el impacto y que las selecciones emergentes también pueden alterar el equilibrio del fútbol mundial. Con cada partido, el combinado caboverdiano refuerza una narrativa que engancha: la de un país pequeño que juega con el corazón de un campeón.

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AMDEP7054. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Jugadores de Cabo Verde celebran un gol de Hélio Varela (c) este domingo, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde, en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Estevez / Alberto Estevez / EFE

Cabo Verde no solo está compitiendo en el Mundial: está contando una historia que trasciende el marcador. En un torneo dominado por gigantes, su irrupción recuerda que el fútbol también se escribe desde la emoción, la resistencia y la sorpresa. Y que, a veces, los relatos más grandes nacen en los países más pequeños.

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