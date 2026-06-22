Emotivo banderazo de salida a la edición número 50 del Rallye Ciudad de Telde

El 50 Rallye Ciudad de Telde entra en su semana grande y lo hace celebrando su presentación oficial. La Ermita de San Pedro Mártir, en San Juan, citó a autoridades, medios de comunicación y a algunos de los protagonistas que han hecho historia en la prueba grancanaria a lo largo de 50 años.

“Quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible el Rallye Ciudad de Telde durante sus 50 años”, destacó David Espino al inicio de su intervención. Agradeció a José Miguel Zerpa, presidente del CD Motor Primera Etapa, “por todas las facilidades que hemos tenido”. Puso en valor las acciones de valor histórico que DGJ Sport Team ha puesto en marcha, resaltando, entre ellas, el hecho “de volver al casco del municipio” para las ceremonias de salida y llegada. El máximo responsable de la organización agradeció, uno a uno, el apoyo de los patrocinadores que han hecho posible esta edición, así como a los municipios por los que discurrirá la prueba.

“Es increíble reconocer rostros que nos han llevado hasta el día de hoy”, explicaba Daniel Ponce en relación a las figuras del Rallye Ciudad de Telde presentes en el acto. “Llegar a 50 ediciones se logra trabajando en conjunto”, añadiendo, por parte del presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, el enlace de hace unos meses entre el CD Motor Primera Etapa y el CD DGJ Sport Team: “nosotros hemos tendido la mano y sé que el entendimiento ha sido bueno”. “La unión ha hecho la fuerza, hay miembros de diferentes escuderías en este acto, eso dice mucho y demuestra que somos una gran familia”, agregó. Desde la parte federativa, “nos pusimos de acuerdo para llevar al Rallye Ciudad de Telde al Campeonato de Canarias. No hemos ido desencaminados, como lo demuestra su alto nivel de inscritos y por el hecho de contar con una prueba absolutamente reconocible, con tramos de siempre y con la base en el casco”, sentenció.

“Felicidades, David, tu trabajo ha sido encomiable. Hay que ver la cantidad de cosas que estás haciendo”, valoró el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo. “El rallye esta perfectamente preparado y espero que el tramo espectáculo sea un éxito”, anotó Miguel Ángel Domínguez, quien resaltó el interés que está teniendo el campeonato regional de rallies sobre asfalto: “espero que en lo deportivo sea muy interesante”. Invitó a los aficionados a que “colaboren con el medio ambiente y con el organizador”, recordando el apoyo de las consejerías de Deportes y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

“Para mí es un honor estar aquí, me considero un fiel amante del mundo del motor”, aseguró Cristhian Santana. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde agregó que éste “es uno de los rallies más esperados y con mayor solera de nuestro calendario”. Durante este tiempo “han pasado muchos organizadores, pero me gustaría tener unas palabras hacia José Miguel Zerpa por el trabajo realizado durante estos últimos años”. “Para nuestra ciudad, este rallye es muy importante, es un orgullo. Hemos conseguido llevar el rallye al casco y que disfruten nuestros ciudadanos, además de que es una oportunidad para nuestros comercios”, puntualizó. “Los invito a todos a que disfruten, eso sí, con precaución”, concluyó.

“Aquí se pone de manifiesto la colaboración durante todos estos años”, expuso Aridany Romero, en relación a las diferentes etapas que ha vivido el Rallye Ciudad de Telde. “Su fortaleza a mitad del calendario y su puntuabilidad para el campeonato regional, hace que se sumen muchos elementos atractivos”, continuó el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, quien recordó sus cuatro experiencias como copiloto en ediciones precedentes. Los enclaves de este año “acercan este deporte, no sólo a los que son aficionados, sino también a la ciudadanía en general. Es una organización valiente”, subrayó, valorando especialmente la economía que se genera alrededor. En su opinión, “es un evento tangible y merecedor de ser tenido en cuenta por los gobernantes”. Cerró su intervención con un mensaje hacia los aficionados en materia de seguridad.

“Es un honor estar aquí, en este momento de la historia”, indicó Juan Antonio Peña. “Aquí hay historia, hay momentos de avance y momentos no tan dulces”, continuó el alcalde del Ayuntamiento de Telde. “Mi responsabilidad es hablar en nombre de la Ciudad de Telde y 50 años no se sobreviven si no existe un compromiso y, éste, es un proyecto de la ciudad que han entendido todos”, destacó el primer edil. Al respecto, recordó, en esa implicación, “a todos los alcaldes, concejales y a los que han estado al frente de la organización, con más o con menos apoyo. Por tanto, vaya desde aquí nuestro agradecimiento, independientemente del color político”. “Hemos vuelto a recuperar la ayuda económica: insuficiente. Lo reconozco, tenemos que seguir trabajando. La prueba estrella que lleva el nombre de la Ciudad de Telde merece mucho más. Aquí está nuestro compromiso; el año que viene tendrá más apoyo”, aseguró. Por otro lado, valoró los reconocimientos a las figuras históricas del acto: “qué bonito y cómo emociona”, indicó. “Seguro que el 50 Rallye Ciudad de Telde va a ser una fiesta. Gracias por seguir haciendo historia”, expuso, para concluir su intervención recordando el 675 aniversario de la fundación de la ciudad.

Durante el acto de presentación fueron entrevistados algunas de los protagonistas de la historia del rallye, como Miguel Ángel Domínguez, vencedor de la primera edición, Toñi Ponce y Rubén González como el piloto y el copiloto con más victorias, así como Pepe Marín y Juan González, en su caso, como organizadores a lo largo de varias ediciones del rallye teldense. Israel, Aythami y Lorena Rodríguez, hijos del popular piloto del municipio, Manuel Rodríguez ‘El Vaquero’, también asistieron al acto. No faltó Roberto del Rosario, quien también formó parte de la historia como organizador, así como Francisco Artiles, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde en 1976, y Juan José Alonso Prieto, copiloto ganador de varias de las primeras ediciones, entre otros.

Por otro lado, la organización publicará un complemento informando que, los últimos 40 equipos de la lista de inscritos, deberán realizar las verificaciones administrativas y técnicas a partir de las 19:00 h del jueves 25 de junio en el Estadio de Gran Canaria, escenario en el que los vehículos podrán pasar la noche en el interior del recinto hasta el día siguiente.

Por último, este martes 23 de junio, a las 18:00 h, se publicará la lista oficial de inscritos del 50 Rallye Ciudad de Telde.

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El 50 Rallye Ciudad de Telde cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Telde y su Concejalía de Actividad Física y Deportes, el Gobierno de Canarias, el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Toyota City, el Ayuntamiento de Valsequillo, Grupo ADF, La Cervecita, Naranjo Melián – Servicio Oficial Toyota, además de la colaboración de Alcampo Telde, Lervicán, Ledtse Fotovoltaica, Viviendas Condevega, Caro, La Oficina de Carlos (Bar Diego), Neprocan Instalaciones, Provital, Ayuntamiento de Ingenio, Ayuntamiento de Agüimes, el CD Motor Primera Etapa, la FCA y la FALP.