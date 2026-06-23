Enrique Cruz y Yeray Mujica encabezan la espectacular lista de inscritos del 50 Rallye Ciudad de Telde

El 50 Rallye Ciudad de Telde ya ha levantado expectación incluso antes de arrancar. La prueba grancanaria ha cerrado su lista oficial de inscritos con una cifra récord de participación: 124 equipos, consolidándose como una de las citas más potentes del automovilismo en Canarias. De ellos, 109 competirán en velocidad y 15 en regularidad sport, lo que garantiza dos jornadas de máxima intensidad los días 26 y 27 de junio en las carreteras del municipio y su entorno.

La lista de favoritos la encabezan Enrique Cruz y Yeray Mújica, vencedores de la pasada edición, que partirán con su Toyota GR Yaris Rally2 como referencia. No lo tendrán fácil, ya que la competencia será de primer nivel. Entre los principales aspirantes destaca la dupla formada por Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov, líderes provisionales del campeonato, que regresan con Skoda Fabia RS Rally2 con el objetivo de tomarse la revancha del año anterior.

También estarán en la pelea Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, terceros en la clasificación del CCRA con Citroën C3 Rally2, y Sergio Fuentes y Teco Hernández, que buscarán su primer podio en esta prueba con otro Skoda Fabia.

La nómina de aspirantes se amplía con nombres habituales del certamen regional. Manuel Mesa y Dailos González competirán con Ford Fiesta R5 MKII, mientras que los campeones de 2023, Miguel Suárez y Eduardo González, vuelven al volante de un Citroën C3 Rally2.

En el grupo de equipos del Campeonato BP de Rallies de Las Palmas, destacan Benjamín Avella y Agustín Alemán, que apostarán por el Alpine A110 GT+, así como Raúl Quesada y Dani Sosa, con Hyundai i20 R5. Uno de los grandes atractivos será también el Porsche 911 GT3 Cup de Iván Armas y Bernardino Guerra, uno de los pilotos con victorias previas en esta cita.

La categoría Rally4 volverá a ser una de las más seguidas, con equipos como Yoday y Daniela Betancort, líderes del provincial con Peugeot 208, además de Alejandro Martín – Cristina Cazorla y Ulises Avella – Briseida Ramos.

La Clio Trophy Canarias aterriza por primera vez este año en Gran Canaria con ocho equipos del Renault Clio Rally5, encabezados por Walter Delgado – Alejandro Rodríguez, junto a Kevin Kipar – David Dorta y Noé Armas – Efraín González. A ello se suma una amplia presencia de campeonatos promocionales como ProAuto Panadería La Madera, Bardhal Cup ProAuto, BMW Power, 1.6 Faroga, Enma 2RM Servicios, N3 y el Trofeo FALP de Promoción, que aportan 62 equipos adicionales a la lista.

En regularidad sport competirán 13 equipos en media alta y media baja, con vehículos como BMW 323i, Ford Escort RS 2000, BMW 318 o Renault 12 Gordini.

La organización ha confirmado además el dispositivo de verificaciones: los últimos 40 equipos deberán pasar controles técnicos y administrativos el jueves 25 de junio a partir de las 19:00 horas en el Estadio de Gran Canaria, donde los vehículos permanecerán custodiados durante la noche. El resto de participantes podrá realizar verificaciones previas desde las 17:00 horas en Toyota City (Miller Bajo).

El 50 Rallye Ciudad de Telde no solo celebra medio siglo de historia, sino que lo hace con una participación récord y una parrilla de auténtico nivel internacional y regional. Una edición que promete emoción, igualdad y espectáculo en cada tramo, con la afición volcada en uno de los eventos más emblemáticos del calendario automovilístico de Gran Canaria.