Juanjo Arencibia, presidente de la FIFLP: «Los informes señalan que el impacto económico de la final de la Copa de la Reina en Gran Canaria es de unos cinco millones de euros»

El recientemente reelegido presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juanjo Arencibia, hace balance de lo que ha sido esta temporada futbolística, en la que la final Copa de la Reina celebrada en el Estadio de Gran Canaria batió el récord de asistencia y en la que se han seguido dando pasos para hacer crecer el deporte en la provincia. En ese sentido, el mandatario se muestra orgulloso del camino recorrido hasta ahora y vaticina que seguirán trabajando para que la evolución continúe durante sus próximos cuatro años de mandato.

¿Qué balance hace de la temporada a nivel global?

La temporada ha sido buenísima y el mandato también. Hemos cambiado la Federación para siempre con aspectos como el protocolo de viajes, las ayudas para el pago de los arbitrajes y la mutualidad, que aporta un plus necesario a todas las familias. Además, hemos dado más de 600 ayudas a muchas federaciones a través de nuestra Fundación. En este tiempo también hemos conseguido tanto el título de 'Real', algo que hicieron posible todas esas personas que estuvieron antes que nosotros, como la final de la Copa de la Reina, que supuso un enorme éxito y un bombazo. Se me ponen los pelos de punta cuando voy a Madrid y los otros presidentes me preguntan cómo conseguimos batir ese récord de asistencia en una final del Torneo del KO. Y nos queda mucho por hacer de aquí al final de año. Tengo un grupo de trabajo increíble y hemos hecho grandes cosas.

¿Cómo afronta su nuevo mandato?

Lo que queremos es dejar un legado y que los clubs sientan nuestra cercanía, algo que vamos a mantener mientras yo esté aquí; no podemos dejar que alguien nos llame y no se le atienda. La clave es la implicación. Cuando tú lo que haces lo vives y lo sientes, todo es más fácil. En mi vocabulario no existe el no y todas las cosas que hacemos son pocas. Vamos a recibir críticas, y muchas veces son buenas, siempre que sean verdad. También queremos seguir haciendo actividades sociales en muchos sitios. Todo eso es lo que creo que necesita la Federación.

¿Cómo va el tema de la solicitud de la final de la Champions League femenina y de la Conference League?

Soy miembro de la comisión económica de la RFEF y me entero de todo. El feedback que tenemos es muy bueno; si no viene en 2030, vendrá en 2031. Somos una potencia a la hora de organizar eventos y tenemos el apoyo incondicional de Rafael Louzán. La de la Conference parece que va a ser un poco más fácil. ¿A quién no le va a gustar venir a Gran Canaria? Vamos a tener un estadio ejemplar y vamos a insistir en traerla. En teoría, el Estadio de Gran Canaria debería estar terminado entre enero y marzo de 2029, por lo que igual la podemos traer para ese mismo año.

¿Cómo valora el trabajo a nivel deportivo?

Tenemos que seguir apostando por asentar el protocolo de viajes y la mutualidad. Por otra parte, tenemos que ser capaces de mejorar todavía más nuestras competiciones, ya que los niños y niñas hoy en día juegan cada vez más partidos; ahora se juegan un montón de copas que antes no se celebraban y los clubes juegan más eliminatorias que nunca. Hemos cambiado la Preferente y la Primera Regional. Antes de que llegásemos nosotros no se apuntaba nadie en la Segunda Regional y ahora tenemos 50 o 60 equipos.

¿Y en cuanto al fútbol femenino?

Con la final de la Copa de la Reina le hemos dado mucha visibilidad al fútbol femenino. Hemos logrado tener competiciones femeninas de distintas categorías donde las niñas pueden jugar entre ellas y ya hemos llegado a las 2.000 fichas en este apartado. Ahora hay que seguir transmitiéndoles a las niñas el deporte y el fútbol.

¿Cuál ha sido el impacto económico de la Copa de la Reina en el Estadio?

El impacto ha sido increíble. En visibilidad ha sido una pasada. Por lo que me ha dicho la Real Federación Española, los informes señalan que el impacto es de unos cinco millones de euros. No hemos dejado de hacer cosas y creo que eso le llegó a la gente.

¿Cuándo cree que veremos una sección femenina de la UD Las Palmas?

Miguel Ángel Ramírez sabe que la gente lo está deseando. Ya en su momento la UD tuvo su equipo, pero aquella época no es la de ahora; el fútbol femenino es una bomba en este momento. Estoy convencido de que el presidente lo tiene presente. No hay más que ver el trabajo que está haciendo el Tenerife. Aquí hay muchas jugadoras con talento y seguro que Las Palmas llegará a tener su sección femenina.

¿Vendrá la selección española la Isla?

Sí, tanto la femenina como la masculina. Ambas vendrán para partidos grandes de clasificación. Estamos pendientes para ver el momento.