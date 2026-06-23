Juanjo Arencibia: «Visitaremos los estadios de Dallas y Miami, nos reuniremos con la FIFA y seguiremos puliendo detalles legales para que la sede de Gran Canaria esté perfecta para el Mundial 2030»

Juanjo Arencibia es una de las personas que está liderando, desde su puesto como presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, los detalles que van a convertir al Estadio de Gran Canaria en sede del Mundial que se va a celebrar en España, Portugal y Marruecos en 2030. El grancanario ha empujado mucho para conseguir que la Isla dé el salto a la Copa del Mundo y desgrana cómo avanza todo lo relacionado con el gran evento que convertirá a Siete Palmas en el epicentro planetario del deporte rey.

¿Está muy pendiente de las obras del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial 2030?

No solo estoy encima de eso, sino que también estoy pendiente de las sedes que no van a estar y de los comités de la Real Federación Española de Fútbol. En ese tema, le puedo decir que las obras van muy bien y el 7 de julio es el plazo definitivo para que las empresas se presenten para la remodelación. Creo que se van a presentar las mejores y me gustaría que se tuviera en cuenta también a las empresas locales, que son muy buenas. Cuando se eligió el proyecto de L35 fue porque era el mejor con diferencia y estoy convencido de que ahora las propuestas que se van a presentar al concurso van a ser las más grandes. Yo soñaba con que el Mundial viniera y no nos quería nadie. Había mucho pesimismo y lo conseguimos. Ahora sueño con ver el Estadio terminado. Será algo único.

A la gente siempre le ha preocupado que el Estadio esté preparado a tiempo, ¿a usted también?

He podido ver cómo son las obras y se va a hacer por zonas. Por la información que tengo, se irán acometiendo las obras mientras Las Palmas sigue jugando. Vamos en tiempo y forma. Fíjese si soy optimista que contamos con la posibilidad de pedir la final de la Conference League para 2029, ya que, según los arquitectos, todo está previsto que termine entre enero y marzo de ese año, por lo que en mayo, que es cuando se disputaría ese partido, estaría todo finalizado. Estamos en manos de gente que sabe lo que hace.

¿Qué impresión se llevó la FIFA de su visita?

La delegación de la FIFA se llevó una impresión alucinante cuando vio la cantidad de profesionales que estaban trabajando en nuestra sede. Se quedaron impresionados con nuestra capacidad para mover personas y organizar eventos. Cuando se pusieron las gafas 3D y vieron cómo va a quedar el Estadio de Gran Canaria, todo pegadito, como un San Mamés, quedaron asombrados. Además, también quedaron muy sorprendidos por la capacidad y el nivel de nuestro aeropuerto, así como de la Playa de Las Canteras. Todo eso es fruto del trabajo del Instituto Insular de Deportes; yo solo soy una hormiguita que suma y ayuda en este tipo de labores.

¿Qué va a hacer la comisión de la sede de Gran Canaria durante su visita a Estados Unidos el próximo mes de julio?

Sí, tenemos previsto estar allí del 3 al 13 de julio para que la sede de Gran Canaria esté perfecta para el Mundial 2030. Iremos junto a Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Leticia López Estrada, la gerente del Instituto Insular de Deportes; y Ricardo Pereira Pérez de los Cobos, el jefe de los servicios de arquitectura del Cabildo. Visitaremos Dallas, Miami y varios estadios más. También nos reuniremos con la FIFA en Miami, que tiene una sede allí, y nos veremos con su asesor legal para temas que hay que seguir puliendo. Vamos a trabajar mucho esos días. La FIFA se ha portado genial con nosotros, pero también hay un gran trabajo hecho con anterioridad por nuestra parte. La implicación de todas las instituciones ha sido increíble. Hay sedes que se han caído, como Coruña o Málaga.

Con Hernández Hernández en EEUU y Naranjo de asistente, como representación arbitral de la Isla en el Mundial, ¿concibe apropiado establecer un centro de alto rendimiento para árbitros en la Isla?

El Ayuntamiento nos va a dar un suelo enfrente del Hospital Negrín para poner nuestras futuras instalaciones. Ahí también queremos hacer una Casa Ronald McDonald, que es un sitio donde las familias de otras islas que tengan que ir al médico en Gran Canaria puedan quedarse. Dentro de las ideas que tenemos para esa parcela también está la de hacer un centro de alto rendimiento para los árbitros. De hecho, la Federación Española ya ha aprobado una partida para que las federaciones sigan creciendo, para que continúen fomentando el deporte, y esta es una manera.

Usted viene del mundo de la empresa, ¿qué iniciativas se están gestando desde el empresariado grancanario con marcas como Binter, Tropical e Hiperdino de cara al negocio de la Copa del Mundo?

La parte principal es que las empresas contraten a nuestra gente. De resto, se va a crear una mesa para que el capital privado y todo el tejido empresarial puedan sumarse al Mundial. Esa mesa la tienen que crear las instituciones y toda la gente a nivel empresarial, porque esto va a dejar un rédito tremendo. Es una oportunidad única para avanzar dos, tres o cuatro décadas. Tenemos que hacer más estadios, la gente no cabe en los pabellones, hay que restaurar muchos recintos... Tenemos que aprovechar la explosión que va a suponer tener aquí la Copa del Mundo. Seguro que el retorno de este evento va a ser de miles de millones porque estamos preparados para albergar partidos hasta de cuartos de final. Un Mundial o unos Juegos Olímpicos cambian para siempre el lugar que los alberga. Vamos a tener unas infraestructuras envidiables.

Dada la elevada tasa de desempleo y paro juvenil en el Archipiélago, ¿cree que la llegada de un evento como el Mundial generará puestos de trabajo?

Sin duda. Se espera una gran inversión y eso va a generar muchos puestos de trabajo. Estamos hablando de cientos de millones que van a ayudar a generar empleo.

¿Estar tan cerca de Marruecos va a ayudar a la sede de Gran Canaria? ¿Entendería que se jugase allí la final?

Creo que nos va a ayudar muchísimo, pero a los dos. El fútbol marroquí está creciendo muchísimo. Estuve en Agadir y creo que lo están haciendo muy bien. Marruecos tiene una sede de la FIFA, por ejemplo, y están avanzando muchísimo; tienen una selección muy potente. Se está hablando de que la final se va a jugar en Marruecos por una cuestión de interés, al menos desde mi punto de vista. Yo no creo que nadie se atreva a quitarnos la final, pero esto es político. Louzán ya ha hablado con Infantino para que la final sea en España y se va a partir el lomo para conseguirlo. Además, sería lo más normal porque vamos a tener once sedes como mínimo y Marruecos, seis. Es algo que no cuadraría por mucho que puedan tener un estadio con 113.000 espectadores. Tenemos que ver el número de personas que viven en España y la trascendencia de los clubes españoles. A mí me gustaría que la final fuese en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou.