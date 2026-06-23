Kaitlin Quevedo debuta con autoridad en Wimbledon y busca repetir la gesta de Roland Garros

La grancanaria Kaitlin Quevedo comenzó con paso firme su participación en la fase previa de Wimbledon tras imponerse con contundencia a la japonesa Sayaka Ishii por 6-0 y 6-3.

La tenista española apenas dio opciones a su rival en un encuentro que dominó de principio a fin y en el que mostró un gran nivel de confianza sobre la hierba londinense. El triunfo le permite avanzar a la segunda ronda de la clasificación, donde este martes se medirá a la estadounidense Claire Liu.

La victoria supone un nuevo paso adelante para la joven canaria, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. A sus 20 años, Quevedo busca clasificarse por segunda vez esta temporada para el cuadro principal de un Grand Slam, después de firmar hace apenas unas semanas una actuación histórica en Roland Garros.

El precedente de París

En la tierra batida parisina, la grancanaria consiguió superar las tres rondas de la fase previa y acceder por primera vez al cuadro principal de un 'major'. Allí no se conformó con el debut y logró su primer triunfo en un Grand Slam antes de caer en segunda ronda ante la ucraniana Elina Svitolina, una de las grandes favoritas del torneo.

Aquella actuación confirmó la progresión de una jugadora que ya venía dejando señales de su enorme potencial durante la temporada y que se ha consolidado como una de las grandes promesas del tenis español.

La fase previa de Wimbledon es una de las más exigentes del calendario, ya que reúne a algunas de las mejores jugadoras fuera del cuadro principal y a jóvenes talentos que buscan abrirse camino en la élite del tenis mundial. Sin embargo, el excelente momento de forma de la grancanaria invita al optimismo.

Su contundente estreno ante Ishii y la confianza adquirida tras su gran actuación en Roland Garros la convierten en una de las jugadoras a seguir en la previa londinense.