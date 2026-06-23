Tres días para la historia: el Norte de Gran Canaria recupera su gran vuelta

La XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria ya calienta motores para su esperado regreso. Los próximos 2, 3 y 4 de julio, las carreteras del norte de la isla volverán a vibrar con el paso del pelotón en una edición muy especial que marcará el renacer de una carrera histórica, preparada para ofrecer dureza, emoción y espectáculo.

Hasta el momento, la organización cuenta con 19 equipos confirmados, aunque no se descarta la incorporación de alguna escuadra más en los próximos días. En total, serán más de 120 corredores los que conformen un pelotón de enorme calidad y profundidad, garantizando una lucha intensa desde la primera pedalada.

Un pelotón de alto nivel para una edición muy esperada

Entre los nombres llamados a pelear por la clasificación general destaca Ángel Marugán (El Bicho-Plataforma Central Iberum), un escalador de gran regularidad y rendimiento en recorridos duros, que llega tras una temporada con victorias de prestigio en el Memorial Antonio Suárez, el Circuito Cántabro Júnior “El Camargués” y el Gran Premio Villa de Cervera. Otro de los hombres a seguir será Pedri Crause (Natural Greatness-Rali-Ale), especialista en contrarreloj y montaña, campeón nacional de Sudáfrica en 2025 y tercero en la Subida a Gorla en 2026.

Especial atención merece José Antonio Redondo (Tenerife Bike Point La Sede), que a sus 41 años sigue compitiendo al máximo nivel tras imponerse recientemente en el Gran Premio de Ciclismo de El Escorial. Su trayectoria incluye podios en pruebas del nivel del Critérium du Dauphiné y la Vuelta al País Vasco. En el apartado local, Daniel Lado (Gran Canaria-EKD Bike Team) representa una de las principales bazas canarias, con victorias destacadas como la Aiarako Bira o la Clásica de Vizcaya, además de su conocimiento del terreno grancanario.

La XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria ya calienta motores para su esperado regreso / La Provincia

En el grupo de corredores más explosivos destaca Adriá Garmendia (Club Ciclista Rías Baixas), con un 6º puesto en el Mundial júnior de pista en China (2024), además de victorias en el Premi de la Ceràmica de La Bisbal y un segundo puesto en la Clàssica Isaac Gálvez. También estarán en la lucha Aimar Quintana (Eiser-Hirumet Cycling Team), ganador del Elgoibar Hiria Saria e Ibarra en 2024, y Ricard Fitó (Club Ciclista Lleida-DPedrós), corredor versátil y peligroso en finales explosivos.

En la clasificación por equipos, estructuras como Equipo Ciclista Controlpack, Natural Greatness-Rali-Ale y Club Ciclista Rías Baixas parten con opciones gracias a su solidez colectiva y profundidad de plantilla. Sin embargo, la dureza del recorrido del norte de Gran Canaria y la naturaleza de la prueba convierten esta edición en una carrera donde la estrategia, la resistencia y la lectura de carrera serán determinantes.

La XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria no solo supone el regreso de una competición histórica, sino también el reencuentro del pelotón con una de las pruebas más emblemáticas del calendario insular. Durante tres días, el norte de la isla volverá a convertirse en escenario del mejor ciclismo, en una edición que busca recuperar el esplendor de una carrera ya icónica en el deporte grancanario.