Canarias acoge la preparación de la selección española de natación artística para el Europeo de París

El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, acompañado por el presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, y el presidente del Club Natación Metropole, Antonio Santana, visitó este miércoles el entrenamiento de la selección española absoluta femenina de natación artística, que se encuentra concentrada estos días en Gran Canaria para preparar el Campeonato de Europa que se celebrará este verano en París.

La visita se enmarca en la concentración que el combinado nacional español está llevando a cabo en la isla, una estancia que tendrá continuidad esta semana con la celebración del Campeonato de España Absoluto e Infantil de Verano de Natación Artística, previsto del 26 al 28 de junio en las instalaciones del club grancanario.

La selección española, dirigida por Andrea Fuentes, aprovecha estos días de trabajo en Gran Canaria para ultimar las nuevas rutinas con las que competirá en el Campeonato de Europa de Natación Artística, que se celebrará del 31 de julio al 5 de agosto en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, en París. España afrontará la cita continental con el objetivo de revalidar los éxitos cosechados en las últimas competiciones europeas y consolidarse entre las grandes potencias internacionales de esta disciplina.

Sabroso destacó la relevancia que tiene para Canarias acoger una cita que combina la celebración del Campeonato de España de Natación Artística con la concentración de preparación de la selección española absoluta de cara al próximo Campeonato de Europa de París. En este sentido, puso en valor la trayectoria reciente del combinado nacional, al que definió como "una auténtica factoría generadora de medallas", y subrayó la capacidad que ha tenido para conectar con la sociedad y convertirse en un referente para el deporte. "Ha sabido transmitir un mensaje de ilusión y una filosofía de trabajo en la que el disfrute del deportista ocupa un papel fundamental", señaló.

Asimismo, aseguró que la presencia del equipo nacional en las islas supone una oportunidad para que el sector deportivo canario conozca de cerca un modelo de éxito basado en el esfuerzo, la excelencia y la formación de talento.

Por su parte, Fernando Carpena destacó la estrecha vinculación que mantiene la Real Federación Española de Natación con Canarias y agradeció la acogida recibida por parte de las instituciones y del Club Natación Metropole. En este sentido, señaló que la concentración de la selección española en las islas supone una oportunidad tanto para el equipo nacional como para el desarrollo de los deportes acuáticos en el archipiélago.

"Es una oportunidad para el equipo, pero también una oportunidad para el mundo de los deportes acuáticos canarios, concretamente para la natación artística", afirmó. Asimismo, puso en valor el compromiso de la federación con Canarias y recordó que este año se celebrarán cinco eventos nacionales e internacionales en las islas. "Es importante hacer ese esfuerzo y acercar a Canarias las grandes competiciones y concentraciones nacionales", aseguró.

La seleccionadora nacional, Andrea Fuentes, destacó la importancia de acercar la selección española a distintos puntos del país y valoró especialmente el contacto mantenido con las jóvenes deportistas canarias durante su estancia en Gran Canaria. "Ayer hicimos una sesión con niñas de los principales clubes y fue genial porque muchas nunca nos habían visto en directo. Pudimos compartir conocimientos, resolver sus dudas y ayudarles en aspectos técnicos de su entrenamiento", explicó. Asimismo, destacó el crecimiento de la natación artística en las islas y el potencial de su cantera.

Sobre la preparación del próximo Campeonato de Europa de París, Fuentes señaló que la concentración en Canarias supone un estímulo adicional para el equipo. "Todos son estímulos diferentes: el clima, la piscina exterior, convivir las veinticuatro horas juntas y sentir el apoyo de la gente. Todo eso ayuda a fortalecer al grupo y a recordar el impacto que tiene lo que hacemos", afirmó.

Por último, la embajadora de la competición, la grancanaria Thais Henríquez, expresó la emoción que supone ejercer como embajadora de un campeonato que se celebra en el lugar donde dio sus primeros pasos en la natación artística. "Para mí es algo muy especial, un sueño hecho realidad. Esta es la piscina donde crecí y donde descubrí este deporte", afirmó. Destacó además la oportunidad que representa para las jóvenes deportistas compartir espacio con algunas de las mejores referentes de esta disciplina y subrayó la importancia de acercar la natación artística a nuevas generaciones. "Queremos transmitir esta ilusión y que más niñas puedan hacer realidad sus sueños, entendiendo que son más capaces de lo que creen y que el deporte les puede cambiar la vida", señaló.

Referentes mundiales

Canarias mantiene una estrecha vinculación con la natación artística española. Las islas han aportado durante décadas deportistas, entrenadoras y clubes que han contribuido de forma decisiva al crecimiento y prestigio internacional de esta disciplina, al tiempo que se han consolidado como destino de referencia para la preparación deportiva de alto nivel y la celebración de grandes eventos internacionales.

Precisamente, la presencia de Thais Henríquez como madrina del campeonato supone un reconocimiento a una de las deportistas canarias más destacadas de todos los tiempos. La grancanaria cuenta en su palmarés con dos medallas olímpicas, once medallas en campeonatos del mundo y ocho en campeonatos de Europa, convirtiéndose en una de las grandes referencias históricas de la natación artística española.

La actual selección atraviesa además uno de los momentos más brillantes de su historia reciente. Entre sus principales referentes se encuentra Iris Tió, recientemente reconocida por World Aquatics como mejor nadadora del mundo, un galardón que refleja el extraordinario nivel alcanzado por el combinado nacional y su capacidad para seguir ampliando los límites de este deporte.

La concentración en Gran Canaria y la celebración esta semana del Campeonato de España Absoluto e Infantil de Verano vuelven a situar a Canarias en el centro de la natación artística nacional, reuniendo en las islas a algunas de las principales figuras de esta disciplina y reforzando el vínculo histórico del archipiélago con este deporte.

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Al encuentro también asistieron el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, y el gerente de la entidad anfitriona, Guillermo Dámaso.