La Maspalomas Cup Gobierno de Canarias avanza con el 'Fútbol Sin Límites' y el 'Fútbol Caminando' como protagonistas estrella

Maspalomas, miércoles 24 de junio de 2026. La Maspalomas Cup Gobierno de Canarias ha vivido su segunda jornada con el fútbol inclusivo como gran protagonista. Las categorías Fútbol Sin Límites y Fútbol Caminando han centrado el foco de una jornada en la que equipos, aficionados, instituciones y federaciones se han dado cita para poner en valor el deporte adaptado.

La presencia de representantes institucionales ha subrayado el compromiso del torneo con la inclusión. Gloria Álvarez, Gerente de la Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, ha participado en la entrega de premios, junto al Concejal de Deportes del municipio, Ramón Suárez Ojeda, quienes han destacado el valor de estas iniciativas y el impacto que el torneo tiene para el territorio.

En esta edición los campeones de estas dos categorías fueron los siguientes: Arucas FC, en Fútbol Sin Límites, y en Fútbol Caminando, Futboltec se alzó campeón. Aunque cabe destacar que en estas categorías todos ganamos.

La Maspalomas Cup Gobierno de Canarias, que reúne en su 12ª edición a 204 equipos y 3.167 participantes, sigue avanzando con una programación, que combina la competición y los valores del deporte. El torneo cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, las administraciones locales y un amplio panel de patrocinadores.

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La competición continúa mañana con una nueva jornada de partidos y la esperada Batalla de Porteros por la tarde en la Ciudad Deportiva de Maspalomas. Toda la información actualizada sobre resultados, clasificaciones y programación está disponible en los canales oficiales del torneo, principalmente en la cuenta de Instagram @maspalomascup.