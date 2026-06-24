El Real Club de Golf de Las Palmas reúne a la élite de la hípica canaria en la XXVIII Copa Audi

Las instalaciones de la Sección Hípica del Real Club de Golf de Las Palmas volverán a convertirse este fin de semana en el gran punto de encuentro de la hípica canaria con la celebración de la XXVIII Copa Audi, una de las competiciones ecuestres más prestigiosas y consolidadas del archipiélago. El evento tendrá lugar del viernes 26 al domingo 28 de junio, con entrada gratuita para el público y un amplio programa deportivo, formativo y familiar.

La competición, integrada en el calendario oficial de la Federación Canaria de Hípica, reunirá en Bandama a algunos de los mejores jinetes y amazonas de las Islas en un intenso programa del Concurso Nacional de Salto de Obstáculos, que incluirá recorridos desde los 0,60 metros hasta el Gran Premio Audi, la prueba reina del fin de semana.

La jornada inaugural del viernes se desarrollará en horario continuo de 11:30 a 19:00 horas, con concursos de 0,60 m, 0,75 m, 0,90 m, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m y 1,30 metros. El sábado, la competición continuará en sesión de mañana y tarde, destacando el tradicional Reto Audi, una de las actividades más esperadas por participantes y espectadores por su carácter lúdico y competitivo, además del Pequeño Gran Premio Seguros Melián.

El domingo llegará el momento de las grandes emociones con las pruebas decisivas, las eliminatorias sucesivas Zamakona Yard y el esperado XXVIII Gran Premio Audi Canarias, que pondrá el broche final a tres días de intensa actividad ecuestre antes de la entrega de premios y la ceremonia de clausura.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de la amazona internacional Pilar Lucrecia Cordón Muro, invitada de honor del evento. La deportista española participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y ha representado a España en Campeonatos del Mundo celebrados en Caen, Kentucky y Tryon. Además, forma parte habitual del equipo nacional y recientemente contribuyó a la victoria de España en la Copa de Naciones de Lisboa. Cordón protagonizará el sábado una master class abierta a los participantes, mientras que el domingo ofrecerá una charla-coloquio con ronda de preguntas.

Gastronomía y diversión para los más pequeños

Como es habitual, la Copa Audi trasciende el ámbito estrictamente deportivo para convertirse en una cita social y familiar. Durante el fin de semana habrá castillo inflable y paseos en poni para los más pequeños, además de una variada propuesta gastronómica a cargo del equipo de restauración del Real Club de Golf de Las Palmas.

Audi Canarias, patrocinador principal, volverá a estar presente con una destacada participación. La marca de los cuatro aros contará con una exposición de algunos de los modelos más representativos de su gama actual, permitiendo a los visitantes conocer de cerca sus últimas novedades en diseño, deportividad, electrificación e innovación tecnológica. Además, dispondrá de un espacio exclusivo dentro del recinto para participantes y asistentes, así como de merchandising oficial para los aficionados.

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La XXVIII Copa Audi reafirma así el compromiso del Real Club de Golf de Las Palmas con el desarrollo de la hípica en las Islas y con la organización de eventos deportivos de primer nivel en unas instalaciones que forman parte de la historia del deporte canario. Fundado en 1891, el Real Club de Golf de Las Palmas es el club de golf más antiguo de España y mantiene una larga tradición de promoción de diferentes disciplinas deportivas, entre ellas la equitación.