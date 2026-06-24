La selección canaria de tenis playa, campeona de España
El combinado isleño se impone en la final a Melilla y repetía el título logrado en 2024
La selección canaria de tenis playa se proclamó campeona de España por comunidades autónomas en en Benidorm (Alicante). El combinado canario acudía a la cita como cabeza de serie número dos del cuadro final, quedando exenta de jugar la primera ronda. En la segunda se impuso a Asturias por 5-0, un triunfo que le otorgó el pase a la semifinal contra la potente Andalucía, a la vencía también por 5-0. En la gran final le esperaba Melilla. El combinado canario afrontó el encuentro con la máxima concentración venciendo por 3-1 para repetir el título logrado en 2024.
La expedición canaria estuvo integrada por los tinerfeños Iván Delgado e Iker Mateos Méndez y los grancanarios Alejandro Godoy, Alexia Machín, Álvaro Machín, Carla Marrero, Daniela Milagro Rodríguez, Eva Santana, Grimanesa María Santana y Liam Daniel Ortega, bajo la capitanía de Grimanesa Santana.
En este nuevo título destaca el magnífico trabajo que se viene desarrollando en Canarias los clubes Dupla Beach Tennis y Approba Tenis Playa, auténticos impulsores de esta modalidad en el Archipiélago en su apuesta por la promoción, formación y desarrollo del tenis playa.
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