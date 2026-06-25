El 50 Rally Ciudad de Telde celebra su edición de oro con 124 equipos y una lucha abierta por el Campeonato de Canarias

El Rally Ciudad de Telde alcanza su 50 edición con una participación récord y un cartel de auténtico lujo para el automovilismo regional. La prueba, que este año vuelve a formar parte del Campeonato de Canarias de Asfalto por segundo año consecutivo, reúne a 124 equipos inscritos, convirtiéndose en una de las citas más multitudinarias del calendario autonómico y también en un escenario clave para la lucha por el Provincial de Las Palmas.

La competición, que celebra sus “bodas de oro”, promete un fin de semana de máxima intensidad deportiva con algunos de los principales aspirantes al título regional y nacional.

Arranque nocturno con tramo espectáculo en Telde

La acción comenzará en la noche de este viernes con el ya tradicional tramo espectáculo de Tara, un recorrido de 2,783 kilómetros que dará el pistoletazo de salida a la prueba a partir de las 21:30 horas. Antes, a las 19:30 horas, tendrá lugar la ceremonia protocolaria de salida desde San Juan, uno de los enclaves más emblemáticos de esta edición especial.

El gran día del rally será el sábado, cuando se disputen las nueve especiales restantes del recorrido. Los equipos afrontarán tres pasadas a cada uno de los tramos:

Agüimes–Era del Cardón (8,902 km) → 8:35, 12:15 y 15:55 horas

Los Moriscos–Ojos de Garza (9,63 km) → 9:20, 13:00 y 16:40 horas

Los Picos–Las Vegas (9,184 km) → 10:00, 13:40 y 17:20 horas

Una jornada clave que puede resultar decisiva en la clasificación general del Campeonato de Canarias.

Lukyanuk lidera el regional, Cruz defiende corona y Lemes busca su primer triunfo

El Campeonato de Canarias de Asfalto llega a Gran Canaria con el liderato del ruso Alexey Lukyanuk, copilotado por Yury Kulikov, a los mandos de su Skoda Fabia RS Rally2. Muy cerca se sitúan los vigentes campeones regionales, el tinerfeño Enrique Cruz junto a Yeray Mujica, que regresan con el objetivo de repetir victoria en Telde tras su triunfo en la edición de 2025 con el Toyota GR Yaris Rally2.

El tercer gran candidato es el lanzaroteño Yeray Lemes, acompañado por Aitor Cambeiro a bordo del Citroën C3 Rally2, que buscará una victoria que se le ha resistido hasta ahora en esta prueba y que resulta clave para sus aspiraciones en el campeonato.

También parten con opciones destacadas Sergio Fuentes y Teco Hernández (Skoda), además de Manuel Mesa y Dailos González (Ford Fiesta R5 MKII) y los campeones regionales de 2023 Miguel Suárez y Eduardo González (Citroën C3 Rally2).

El Provincial de Las Palmas también entra en juego

La batalla en el Campeonato BP de Las Palmas añade aún más interés a la prueba. Entre los principales aspirantes destacan:

Benjamín Avella y Agustín Alemán, con Alpine A110 GT+

Raúl Quesada y Dani Sosa, con Hyundai i20 R5, que buscan continuidad en su progresión

En la zona alta de la lista también figuran nombres habituales del campeonato como:

Iván Armas y Bernardino Guerra (Porsche 911 GT3 Cup)

Julián Falcón y Daniel Rosario (Skoda Fabia R5)

Julio Martínez y Pedro Viera (Ford Fiesta R5)

Álvaro Santana y Raúl Sánchez (Hyundai i20 N Rally2)

Protagonismo para los Rally4 y la Clio Trophy Canarias

En la categoría Rally4, Yoday Betancort y Daniela Betancort llegan como líderes del provincial con su Peugeot 208, el mismo modelo que utilizan Alejandro Martín y Cristina Cazorla y Ulises Avella y Briseida Ramos. También estarán presentes Erik Guerra y Claudia Lemes (Renault Clio) y José Manuel de León y Rayco Hernández (Ford Fiesta), completando una categoría muy competitiva.

La Clio Trophy Canarias aterriza por primera vez esta temporada en Gran Canaria con ocho unidades del Renault Clio Rally5. El certamen monomarca llega liderado por Walter Delgado y Alejandro Rodríguez, seguidos de Kevin Kipar y David Dorta y Noé Armas y Efraín González, en una cita que promete máxima igualdad.

Con su 50 aniversario, el Rally Ciudad de Telde no solo consolida su prestigio dentro del automovilismo canario, sino que se reafirma como una de las pruebas más completas, exigentes y multitudinarias del calendario regional, combinando espectáculo, tradición y una participación de primer nivel.