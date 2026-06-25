Marta Monzó, única representante canaria en el Europeo Cadete de Judo que se celebra en Gran Canaria

El judo canario tendrá una sola representante en uno de los grandes eventos del calendario internacional. Marta Monzó Pascual será la encargada de competir en el Campeonato de Europa Cadete de Judo, que se celebrará en el Gran Canaria Arena del 29 de junio al 2 de julio de 2026.

La deportista participará en la categoría de -44 kg y llega a la cita tras una temporada destacada que le ha permitido ganarse un puesto en la selección española.

Una oportunidad única compitiendo en casa

El Europeo Cadete reunirá en Gran Canaria a 429 judocas de 43 países, convirtiendo la isla en el epicentro del judo continental durante cuatro días. El campeonato está organizado por la Unión Europea de Judo (EJU) y reúne a las principales promesas del continente. En este escenario de máximo nivel, Marta Monzó será la única representante del judo canario, un hecho que añade un valor especial a su participación al competir además ante su afición.

La judoka del Club Akari–Las Nieves, que desarrolla su actividad en el Centro Educativo Nuestra Señora de Las Nieves, debutará en la competición el lunes 29 de junio, en una jornada en la que buscará avanzar en un cuadro de enorme exigencia. Su objetivo será medirse con algunas de las mejores judokas cadetes de Europa en una de las citas más importantes de su trayectoria deportiva.

La clasificación para este Europeo supone el reconocimiento a un año de trabajo constante y resultados que le han abierto las puertas del combinado nacional. Desde su club destacan el esfuerzo conjunto de la deportista, su equipo técnico y su entorno, que han sido clave para alcanzar este nivel competitivo.

Su entrenador, Jorge Hernández, ha valorado la importancia del momento y el esfuerzo realizado durante toda la temporada. “La clasificación para este Europeo es la recompensa a un gran trabajo. Marta llega con mucha ilusión y competir en casa, con el apoyo de la afición canaria, hace que esta experiencia sea todavía más especial”, señaló.