El Rocasa Gran Canaria ya conoce su hoja de ruta en la Liga Guerreras Iberdrola 2026-2027

El Rocasa Gran Canaria ya tiene hoja de ruta para la temporada 2026-27 de la Liga Guerreras Iberdrola. El sorteo celebrado este jueves en la sede de la Real Federación Española de Balonmano ha definido el calendario completo del vigente campeón, que volverá a partir con el objetivo de defender el título nacional.

El conjunto teldense afronta una nueva campaña cargada de exigencia, con enfrentamientos de alto nivel desde el inicio y varios partidos marcados en rojo en el calendario.

Debut en casa y cierre también como local

El equipo grancanario arrancará la competición el 9 de septiembre de 2026 en el pabellón Antonio Moreno de Las Remudas, donde recibirá al CB Elche en la primera jornada. La fase regular se prolongará hasta el 1 de mayo de 2027, fecha en la que el Rocasa cerrará la liga también en casa frente al BM Morvedre, completando así un calendario que alterna retos nacionales e importantes citas en su pista.

Uno de los partidos más esperados llegará pronto. El derbi canario ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote se disputará en la segunda jornada, el fin de semana del 12 y 13 de septiembre de 2026, en tierras lanzaroteñas. El duelo de vuelta tendrá lugar el 23 de enero de 2027, correspondiente a la jornada 15, en el pabellón Antonio Moreno de Telde.

Otro de los grandes focos del calendario volverá a ser el enfrentamiento ante el Super Amara Bera Bera, rival directo en la lucha por el título. El primer duelo llegará en la jornada 5, el fin de semana del 10 y 11 de octubre de 2026, en Telde. La vuelta se disputará en Donosti el 13 de febrero de 2027, en la jornada 18.

Se trata de un enfrentamiento que ha crecido en intensidad en los últimos años, especialmente tras la última final de liga, donde el conjunto grancanario logró proclamarse campeón.

Con este calendario ya definido, el Rocasa Gran Canaria iniciará en septiembre una nueva temporada con un objetivo claro: mantenerse en lo más alto del balonmano femenino español y revalidar el título conseguido el pasado curso. Una campaña que promete emoción, grandes duelos y un camino exigente para un equipo que ya sabe lo que es ganar… y ahora quiere repetir.