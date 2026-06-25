Las semifinales de Segunda y el estreno de Tercera marcan el pulso del Torneo DIELCA de Lucha Corrida

El Torneo DIELCA de Lucha Corrida entra en una de sus semanas más intensas con la disputa de las semifinales de Segunda Categoría y el arranque oficial de la Fase Previa en Tercera, en una jornada marcada por la igualdad y la emoción en los terreros.

Segunda Categoría: todo por decidir en semifinales

Las semifinales de vuelta de Segunda Categoría centrarán la atención del fin de semana con dos enfrentamientos todavía abiertos y con mucho en juego. El primer duelo se disputará el jueves a las 21:00 horas en el terrero Francisco Hernández, donde Los Guanches recibirá al Roque Nublo. El conjunto aruquense parte con ventaja tras imponerse en la ida por 14-18, lo que obliga al equipo visitante a buscar la remontada para seguir vivo en la competición.

La segunda semifinal tendrá lugar el sábado a las 21:00 horas en el terrero de Las Crucitas, con el choque entre Unión Agüimes y Maninidra. El primer enfrentamiento dejó un ajustado 18-17 a favor del conjunto de Ingenio, lo que mantiene la eliminatoria completamente abierta pese al papel de favorito del equipo de Agüimes tras su gran temporada.

La Tercera Categoría comienza su participación en la Lucha Corrida con la Fase Previa, una ronda que reúne a todos los equipos con la excepción del Ajódar, que espera ya en semifinales. El estreno será el miércoles a las 21:00 horas en el terrero de El Doctoral, con el enfrentamiento entre Unión Doctoral y Unión Sardina, un duelo entre equipos del sureste de Gran Canaria.

La actividad continuará el jueves con dos enfrentamientos más. En el terrero José Luis Sánchez Alemán, Vecinos Unidos se medirá al Tinamar en una luchada que se prevé muy igualada, con los de San Mateo buscando recuperar sensaciones tras la Copa Fundación La Caja de Canarias. Ese mismo día, a las 21:00 horas, el terrero de La Presa acogerá el choque entre Adargoma y Castro Morales B, un encuentro en el que los de Telde llegan con aspiraciones de completar una temporada histórica con opciones de triplete.