La Copa Audi levanta el telón en Bandama con una intensa jornada inaugural

La XXVIII Copa Audi arrancó este viernes en la Sección Hípica del Real Club de Golf de Las Palmas con la primera jornada del Concurso Nacional de Salto de Obstáculos, una cita marcada por el buen nivel deportivo, el excelente ambiente y la presencia de numeroso público en las instalaciones de Bandama.

En la categoría reina, la prueba de 1,30 metros, la victoria fue para Luna Jiménez, montando a Supreme du Milon Mercado del Agricultor. La segunda posición correspondió a Alejandra Melián, con IL Fotógrafo segurosmelian.com, mientras que Maxi Probst, a lomos de Electric, completó el podio.

En 1,20 metros, Gonzalo Cardona, con Hawaii D'Anchat, firmó el mejor recorrido de la jornada, por delante de Aythami Pérez, montando a Top Hit.

Dominio y regularidad en las distintas alturas

La prueba de 1,10 metros estuvo encabezada por Jessica Brennan, con Kiwis Katinka, seguida de Sofía Domínguez, con Aerea Cas, y Jordana Alonso, con Canel de la Louvroie.

En la categoría de 1 metro, Marta Padrón, junto a Quick Shot, se hizo con la primera posición. Tras ella se clasificaron María Rodríguez, con Beijing D'ICK, y Mia González, con Hera.

Por su parte, en 0,90 metros, la victoria fue para Valeria Pérez, montando a Nikita. La acompañaron en las posiciones de honor Paula Cabeza, con Ushuaia, y Martina Fumero, a lomos de Doree.

XVIII COPA AUDI_Primera jornada / Joaquin Rodríguez

La categoría de 0,75 metros dejó un protagonismo muy repartido, con varios binomios completando el recorrido sin penalizaciones y compartiendo los primeros puestos de la clasificación. Entre los mejores clasificados figuraron Mérida Santana, con Calcetines; Irina Medina, con Koronita de la Parra; Ainhoa Ramos, con Anton; Adriana Medina, con Alabama; Dafne Monzón, con Pistacho de la D 66.42%; Zaira Morales, con Zafiro; Laura Beltrán, con Bonbon; Irene López, con Fairplay Son; Noa Suárez, con Triana; Alba Díaz, con Sufrida; Inmaculada Galván, con Serrano; Carlota Cabrera, con Tanqueray; Zaira Betancor, con Demon; Adiy Santana, con Roco; Ana González, con Antra, y Daymara Guerra, con Arcana.

También hubo una amplia participación en 0,60 metros, donde la igualdad entre los concursantes quedó reflejada en la presencia de varios vencedores ex aequo. Los primeros puestos fueron para Sophia Alemán, con Rayo; Valentina Araujo, con Anatoli, y Marta Suárez, con Rayo.

Una cita consolidada en el calendario ecuestre canario

La Copa Audi, una de las competiciones ecuestres más prestigiosas del archipiélago, continúa afianzándose como una referencia dentro del calendario canario. La cita combina el máximo nivel deportivo con un ambiente familiar y una cuidada organización por parte del Real Club de Golf de Las Palmas.

La actividad continuará este sábado con una nueva jornada de competición en sesiones de mañana y tarde. Además de las distintas pruebas, el programa incluye la master class impartida por la amazona olímpica Pilar Lucrecia Cordón Muro, invitada de honor de esta edición, el tradicional Reto Audi y diversas propuestas para toda la familia, entre ellas castillo inflable, paseos en poni a las 12.30 horas y servicio de restauración durante toda la jornada.