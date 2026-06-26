Gáldar-Almogarén, duelo por la gloria en el Torneo Disa Gobierno de Canarias de Lucha canaria

Cita con aroma de las grandes ocasiones este sábado (20.00 horas) en la Ciudad de los Caballeros. El anfitrión, el Unión Gáldar, y el Almogarén de Valsequillo se disputan un billete para la Final a Cuatro del Torneo Disa Gobierno de Canarias de Primera Categoría, con el aliciente añadido de devolver a un equipo grancanario a la fase decisiva del campeonato autonómico muchos años después.

La expectación es máxima y el terrero galdense apunta al lleno absoluto para una luchada que llega completamente abierta tras el empate a 12 registrado en el encuentro de ida disputado en Valsequillo.

Con las espadas en todo lo alto, cualquier victoria, aunque sea por la mínima, dará el pase a las semifinales regionales, que se celebrarán en Tegueste, Tenerife. Si el marcador vuelve a reflejar un empate, el clasificado se decidirá mediante el sistema de muerte súbita.

Empate a títulos esta temporada

El duelo enfrenta a dos equipos que se conocen a la perfección y que ya han protagonizado las dos grandes finales insulares de la temporada.

El Unión Gáldar sorprendió al Almogarén en la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria, conquistando el título veinte años después al imponerse por 12-9. Sin embargo, el conjunto de Valsequillo se tomó la revancha semanas más tarde en la final de la Copa Fundación La Caja de Canarias, donde se llevó el trofeo tras vencer por un ajustado 12-10. Además, la rivalidad entre ambos todavía tiene un nuevo capítulo pendiente, ya que el próximo viernes volverán a verse las caras en la final del Torneo Dielca de Lucha Corrida.

Antes de esa nueva final, galdenses y valsequilleros afrontan un enfrentamiento de mayor rango competitivo, con un puesto en la Final a Cuatro regional en juego. El Unión Gáldar deposita gran parte de sus opciones en su puntal A, Alberto Zamora, respaldado por una sólida y experimentada media capaz de marcar diferencias en los momentos decisivos.

Por su parte, el Almogarén confía en el excelente estado de forma de los hermanos Álvaro e Ismael Déniz, líderes de un equipo que ha demostrado a lo largo de la temporada su capacidad para competir en las grandes citas. La luchada estará dirigida por el colegiado palmero Víctor Jiménez, que contará con Manuel Ramos e Isaac Díaz como auxiliares. Todo está preparado para una noche grande de lucha canaria en Gáldar, con dos de los mejores equipos de la isla jugándose un billete para seguir soñando con el título regional.