Gran Canaria se prepara para acoger el Campeonato de Europa Cadete de Judo con más de 400 deportistas de 43 países

La Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria acogió este viernes la presentación oficial del Campeonato de Europa Cadete de Judo, una de las citas más relevantes del calendario continental en categorías de formación, que se celebrará del 29 de junio al 2 de julio en el Gran Canaria Arena. Se trata de la primera vez en la historia que la isla será sede de esta competición.

El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Deportes, Aridany Romero; el director general de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA), Gonzalo González; y el presidente de la Federación Canaria de Judo, Ángel Luis Calonge.

El campeonato reunirá a 413 judokas procedentes de 43 países, con una participación de 227 hombres y 186 mujeres, lo que confirma el carácter internacional de un evento que situará a Gran Canaria como epicentro del judo europeo durante cuatro jornadas.

Marta Monzó, referente local en la selección española

La selección española contará con 20 deportistas —diez hombres y diez mujeres— entre los que destaca la grancanaria Marta Monzó, del Club Akari Las Nieves, única representante canaria en el combinado nacional.

Durante la presentación, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, subrayó la importancia de que Gran Canaria siga acogiendo eventos deportivos de carácter internacional, destacando su impacto en la proyección exterior y en la economía insular: “Es un evento de enorme trascendencia que generará cohesión social, proyectará la imagen de la isla y los valores del deporte, además de tener un gran impacto económico y turístico”.

Por su parte, el consejero de Deportes, Aridany Romero, puso en valor la trayectoria de la isla como referente en deportes de contacto: “Seguimos siendo referencia del judo y es una enorme satisfacción que este campeonato haya elegido Gran Canaria. Quiero recordar también la figura de Antonio Coruña, cuyo legado sigue muy presente”.

El director general de la RFEJYDA, Gonzalo González, agradeció el apoyo institucional y destacó el prestigio organizativo de Gran Canaria dentro del circuito internacional. En la misma línea, el presidente de la Federación Canaria de Judo, Ángel Luis Calonge, resaltó el trabajo conjunto de federación, clubes, entrenadores, voluntarios y organización para hacer posible un evento de este nivel.

Un escaparate para las futuras estrellas del judo europeo

El Campeonato de Europa Cadete convertirá el Gran Canaria Arena en un punto de encuentro para las grandes promesas del judo continental, ofreciendo al público canario la oportunidad de disfrutar del talento emergente de esta disciplina.

La participación de Marta Monzó añade un componente especial para la afición local, ya que permitirá seguir de cerca a una deportista formada en la cantera del judo canario que afronta una de las competiciones más importantes de su carrera.

La propia judoka expresó su ilusión por competir en casa: “Estoy muy contenta e ilusionada por disputar esta cita en mi tierra, con el apoyo de mi familia y mi club. Sé que puedo hacerlo muy bien y tener opciones de medalla, lo más importante es disfrutar en el tatami”, señaló la joven del Club Akari Las Nieves.

Con la celebración de este campeonato, Gran Canaria refuerza su posición como sede de referencia para grandes eventos deportivos internacionales y consolida su imagen como destino capaz de acoger competiciones del más alto nivel.