Itahisa Castillo, quinto refuerzo del Rocasa Gran Canaria
La jugadora, de gran proyección, llega al club tras completar una trayectoria consolidada en el balonmano nacional
El Rocasa Gran Canaria ha cerrado la incorporación de la jugadora Itahisa Castillo Muñoz, que se sumará al conjunto teldense para las dos próximas temporadas, con el objetivo de reforzar la plantilla de cara a los próximos desafíos deportivos.
La jugadora se formó en el Lagunak, donde pasó por todas las categorías base desde alevín hasta juvenil de segundo año, compaginando su desarrollo con su participación en División de Honor Plata con el primer equipo. Durante esta etapa también disputó diferentes sectores nacionales, lo que contribuyó a su progresión competitiva.
En la temporada 2021/2022 se incorporó al Caja Rural Cleba, equipo en el que ha militado hasta la actualidad. En su primer curso logró una meritoria tercera posición en División de Honor Plata, logrando posteriormente el ascenso a División de Honor Oro, categoría en la que ha competido durante las últimas cuatro temporadas.
A nivel de selecciones autonómicas, Castillo ha sido habitual en la selección navarra, participando en cuatro Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA) desde categoría infantil hasta juvenil. Además, formó parte de una concentración con la selección nacional en 2015 y ha disputado el Mundial Universitario celebrado en Burdeos.
Palmarés universitario destacado
En el ámbito académico-deportivo, la nueva jugadora del Rocasa Gran Canaria cuenta con un importante historial de éxitos, con dos medallas de bronce y una de oro en los Campeonatos de España Universitarios (CEU), además de una medalla de plata en el Campeonato de Europa Universitario logrado la pasada temporada.
La propia jugadora ha mostrado su ilusión por este nuevo reto: “Para mí es una oportunidad muy especial formar parte del Rocasa Gran Canaria. Estoy muy ilusionada por este nuevo reto, con muchas ganas de aprender y salir de mi zona de confort para crecer como jugadora y aportar todo lo que pueda al equipo”, señaló.
Castillo también destacó la relevancia del club en su carrera: “Es una entidad con mucha historia y solera, por lo que supone un gran paso en mi trayectoria deportiva. Me va a brindar muchas experiencias nuevas tanto dentro como fuera de la pista. Tengo muchas ganas de empezar, conocer a mis compañeras y trabajar para conseguir grandes cosas juntas”.
Con esta incorporación, el Rocasa Gran Canaria continúa apostando por talento joven y proyección, reforzando una plantilla que encara con ambición los retos de la próxima temporada.
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