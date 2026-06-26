La Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria regresa tras 17 años

La Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria vuelve al calendario tras 17 años de ausencia. La prueba celebrará del 2 al 4 de julio su trigésima edición con un recorrido exigente, 20 equipos y alrededor de 120 corredores élite y sub-23.

El regreso de la carrera sitúa de nuevo a Gran Canaria en el foco del ciclismo nacional. Las mismas carreteras que utilizan equipos del UCI WorldTour para preparar grandes retos de montaña acogerán ahora una competición que aspira a recuperar el lugar que tuvo dentro del calendario deportivo canario.

La XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria llega con una carga simbólica especial. No se trata solo de una nueva edición, sino del regreso de una prueba histórica que llevaba casi dos décadas fuera del calendario.

La competición reunirá a corredores considerados parte del futuro inmediato del ciclismo profesional. El pelotón estará formado por unos 120 ciclistas de categoría élite y sub-23, repartidos en 20 equipos.

La organización afronta los últimos días de preparación con el dispositivo deportivo, logístico y de seguridad ya coordinado.

Una presentación oficial en Arucas antes de la salida

La cuenta atrás comenzará oficialmente el lunes 29 de junio, a las 09:00 horas, con la presentación de la prueba en los Jardines Municipales de Arucas, junto a la Plaza de la Constitución.

El acto estará conducido por Noelia Pérez, presidenta del Comité Organizador de la Vuelta. También está prevista la presencia de representantes institucionales que respaldan el regreso de la carrera, entre ellos el consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez; la concejala de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor; el alcalde de Firgas, Alexis Henríquez; el alcalde de Moya, Raúl Afonso; y el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo.

El interés mediático será notable. La organización destaca la asistencia de medios de la isla y la cobertura de RTVE en Canarias y Televisión Canaria, que retransmitirá en directo la última etapa.

Un recorrido duro con final en Arucas

La carrera arrancará con una contrarreloj individual entre Moya y Fontanales. Serán once kilómetros en ascenso que pueden marcar las primeras diferencias entre los favoritos.

La segunda etapa unirá Agaete y Teror en una jornada de montaña con constantes dificultades orográficas. Será una prueba exigente para los escaladores y una oportunidad para mover la clasificación general antes del último día.

La Vuelta concluirá con la etapa reina entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas. El trazado atravesará buena parte de la cumbre grancanaria y algunos de los puertos más exigentes de la isla antes de coronar al vencedor final.

El Norte de Gran Canaria, escaparate deportivo y turístico

La prueba recorrerá buena parte de los municipios de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Valleseco, entre otros, formarán parte del mapa de la carrera.

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El recorrido refuerza el valor deportivo de la cita, pero también su impacto turístico. La organización quiere mostrar algunos de los paisajes más espectaculares de Canarias a través de una competición que une deporte, montaña y territorio.