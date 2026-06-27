Arenales, Roque Nublo y Minerva caen en el Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias de Vela latina

El Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias – Guaguas Municipales dio este sábado un nuevo paso hacia su desenlace con la disputa de la segunda eliminatoria en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. La jornada, marcada por unas condiciones de viento de 14 nudos de intensidad y dirección 020º, dejó tres nuevos eliminados y definió los cinco botes que seguirán adelante en la pelea por alcanzar la gran final.

Los botes que se quedaron fuera de la competición fueron Viajes Insular Arenales Canaluz, DISA Roque Nublo ULPGC y Minerva Idamar Atlantic, después de una regata exigente y con un desenlace especialmente ajustado en la lucha por la última plaza de semifinales.

El Chacalote manda en la bahía

El gran protagonista de la tarde fue Chacalote Comercial Sanrob, patroneado por Adrián Morales, que completó el recorrido con el mejor registro de la jornada. Su tiempo de 1:12:32 le permitió asegurar con autoridad su clasificación para la siguiente ronda y confirmar el buen momento del bote en este tramo decisivo del torneo.

La segunda posición fue para Portuarios Puertos de Las Palmas, con Juanjo Díaz a la caña, que paró el cronómetro en 1:14:20. El bote portuario volvió a mostrar solidez y regularidad, dos señas de identidad que le han permitido mantenerse entre los aspirantes destacados de la temporada.

También logró el billete para la semifinal Villa de Agüimes Ybarra, patroneado por Alejandro Rodríguez, que firmó un tiempo de 1:15:40. Por su parte, Hospital La Paloma Pueblo Guanche, con Juan Miguel Martínez ‘Timo’ al mando, cruzó la meta en 1:16:30, resultado suficiente para continuar vivo en el torneo.

Una virada clave decide la última plaza

La emoción de la eliminatoria se concentró en la lucha por el quinto y último puesto de acceso a semifinales. Spar Guerra del Río, patroneado por Gary Chocho, se hizo con esa plaza tras completar la regata en 1:17:14.

El bote protagonizó una de las maniobras más destacadas de la tarde con una acertada virada a la altura del espigón, una acción que le permitió recuperar terreno sobre Viajes Insular Arenales Canaluz. El desenlace fue mínimo: el Spar Guerra del Río terminó superando al bote patroneado por Javier Barreto por apenas dos segundos.

Ese ajustado margen dejó fuera al Viajes Insular Arenales Canaluz, que finalizó con un tiempo de 1:17:16. También se despidieron del torneo DISA Roque Nublo ULPGC, con Orlando Umpiérrez a la caña y un registro de 1:18:23, y Minerva Idamar Atlantic, patroneado por Israel Cabrera, que cerró su participación con 1:19:47.

La semifinal ya tiene protagonistas

Con estos resultados, Chacalote Comercial Sanrob, Portuarios Puertos de Las Palmas, Villa de Agüimes Ybarra, Hospital La Paloma Pueblo Guanche y Spar Guerra del Río disputarán la semifinal del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, prevista para el 18 de julio. De esa cita saldrán los tres botes que pelearán por el título en la gran final.

La actividad de la Vela Latina Canaria continuará el próximo sábado 4 de julio, a las 17.00 horas, con la celebración de la séptima jornada del Campeonato Aguas de Teror, una nueva cita que volverá a reunir a la flota botera en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria en plena lucha por el campeonato.