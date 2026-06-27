Diez embarcaciones canarias compiten en Gran Canaria por representar al archipiélago en el Campeonato de España de Cruceros

La bahía de Las Palmas de Gran Canaria acoge este fin de semana la Final Balearia Canarias, una competición que reúne a las diez mejores embarcaciones de crucero del archipiélago con un objetivo claro: conseguir la plaza que permitirá representar a Canarias en el Campeonato de España de Cruceros 2026.

La prueba, organizada por la Real Federación Canaria de Vela por delegación de la Real Federación Española de Vela, se disputa durante las jornadas del sábado y el domingo e incorpora este año novedades en su formato de competición. Entre ellas destaca la inclusión de una regata costera, además de las pruebas habituales sobre recorrido entre balizas, con un total de cuatro mangas programadas a lo largo del fin de semana.

Participan las mejores tripulaciones clasificadas en las regatas insulares

Las embarcaciones participantes proceden de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote y lograron su clasificación tras superar las pruebas celebradas previamente en cada una de las islas.

Entre los equipos con mayores opciones figura el Macaco, patroneado por Lucio Pérez Aranaz, del Real Club Náutico de Tenerife. La embarcación llega a esta cita con un destacado historial reciente, después de proclamarse campeona de España en 2024 y finalizar como subcampeona nacional en 2025.

La Real Federacion Canaria de Vela organiza la regata de dos días que ha comenzado hoy sábado en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria

Junto a ella también toman parte otras tripulaciones destacadas del panorama autonómico, como Butxaca, de Joaquín Blanco, perteneciente al Real Club Náutico de Gran Canaria; Maeña, de Andrés Monje, del Real Club Náutico de Tenerife; y Lanzarote Sailing Paradise, patroneado por Ye Cabrera, del Real Club Náutico de Arrecife.

La competición reúne así a buena parte de la élite de la vela de crucero en Canarias, que busca hacerse con el único billete en juego para el campeonato nacional.

Regata, este sábado, del Campeonato de España de Cruceros en la Final Balearia Canarias / La Provincia

Tecnología para agilizar el desarrollo de la regata

Una de las principales novedades técnicas de esta edición es el empleo de boyas robóticas autopropulsadas y guiadas mediante GPS, un sistema que facilita la organización de las pruebas y permite modificar con rapidez el campo de regatas cuando cambian las condiciones del viento o del mar.

El recorrido está instalado frente a la playa de La Laja, en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria, una zona que ofrece buenas condiciones para el desarrollo de este tipo de competiciones.

La incorporación de esta tecnología busca mejorar la eficiencia en la organización y reducir los tiempos necesarios para recolocar las balizas tradicionales cuando es preciso adaptar el recorrido.

El representante canario se decidirá el domingo

La Final Balearia Canarias concluirá durante la jornada del domingo, una vez finalicen las pruebas previstas en el agua.

Tras la competición se celebrará la entrega de trofeos, momento en el que se conocerá oficialmente la embarcación que representará a Canarias en el Campeonato de España de Cruceros.

Entre otras embarcaciones, participa 'Macaco', que fue campeón de España en 2024 y subcampeón nacional en 2025

La organización cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, además del apoyo de las empresas Murimar y Balearia Canarias.

El Campeonato de España cambia de sede en 2026

La embarcación vencedora obtendrá el derecho a competir en el Campeonato de España de Cruceros – Loterías con el Deporte, organizado por la Real Federación Española de Vela.

La edición de 2026 supondrá un cambio de escenario, ya que la competición dejará de celebrarse en Galicia para disputarse, por primera vez, en Calpe (Alicante) entre los días 16 y 18 de octubre.

Este campeonato reúne a 18 tripulaciones, una por cada federación autonómica participante, seleccionadas previamente a través de las correspondientes finales territoriales.