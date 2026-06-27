Lukyanuk-Kulikov lideran el 50 Rally Ciudad de Telde

Alexey Lukyanuk-Yury Kulikov con Skoda Fabia Rally2, lideran el 50 Rally Ciudad de Telde, cuarta cita del Campeonato de Canarias y cuarta del certamen provincial BP de Las Palmas, tras marcar un soberbio mejor tiempo de 2:11.7, en el tramo espectáculo Ciudad de Telde con un trazado muy sinuoso y estrecho diseñado por la zona del barrio de Tara con un distancia de 2,7 km. Los rusos aventajan en 3 segundos sobre los segundos clasificados, Enrique Cruz-Yeray Mujica con Toyota GR Yaris Rally2, que paraban el crono en 2:14.7, siendo terceros Yeray Lemes-Aitor Cambeiro con Citroën C3 Rally2, a 6.5 segundos (2:18.1)

Tras la espectacular ceremonia de salida que aglutinó a muchos aficionados en la plaza de San Juan de Telde, la prueba estrenaba un tramo nocturno con muchas trampas, especialmente con las rotondas y el enlace con la carretera a la Gavia, en donde muchos de los equipos se dejaron unos segundos valiosos, por lo que se sucedieron muchos trompos y paradas de motor.

El más rápido tras volar de una forma soberbia por el trazado fue el líder del campeonato de Canarias de Rallys, Lukyanuk-Kulikov, quién muestra sus cartas con total agresividad para mandar un mensajes a sus adversario de que la lucha para mañana va a ser titánica en una jornada que deberá estar marcada con un fuerte calor. Tras los rusos se situaban el actual campeón de Canarias y el lanzaroteño Yeray Lemes, un trío de aspirantes al podio final.

Sergio Fuentes-Tecorice Hernández con Skoda Fabia Rally2, son cuartos a 9.6 segundos con un tiempo de 2:21.3, el tinerfeño se quejaba de verse perjudicado por un semitrompo. Fuentes supera en 3.4 segundos con respecto al equipo formado por Raúl Quesada-Dani Sosa, quintos, con Hyundai i20 Rally2, cuyo registro fue de 2:24.7. El piloto de Valleseco también se dejó unos segundos en el recorrido.

Meritoria actuación de Alejandro Martín-Cristina Cazorla con Peugeot 208 Rally4, sextos a 14,6 segundos, superando en nueve décimas sobre Iván Armas-tino Guerra con Porsche 911-991.1 GT3 Cup, que lograban llevar su montura hasta la séptima plaza a 15.5, en un trazado no apto para las medidas del coche alemán, pero las brillantes manos del piloto de Marzagan, siempre superan obstáculos para encaramarse en las plazas de privilegio.

El palmero Miguel Suárez-Eduardo González con Citroën C3 Rally2, se hacían con la octava plaza provisional a 17.3, seguidos a nueve décimas de de Erik Guerra-Claudia Lemes, que sacaban un buen partido a su Renault Clio Rally4, para apropiarse de la novena plaza, siendo la décima posición para Kevin Kipar-David Dorta, Renault Clio Rally5, a 20.1 segundos.

Los grancanarios Julián Falcón-Dani Rosario con Skoda Fabia Rally2, con un crono de 2:32.9, son undécimos, seguidos a sólo 3 décimas de Joday Betancor-Daniela Betancor, Peugeot 208 Rally4, con un crono de 2:33.0.

Julio Martínez y Pedro Viera, que se estrenaban con el Ford Fiesta Rally2, escalaban a la décimo tercera plaza a 21.6, con Benjamín Avella-Agustín Alemán con Alpine A110 GT+, a 22.6, mientras que el tinerfeño Manuel Mesa-Dailos González con Ford Fiesta Rally2, marcaba un registro de 3:15.8, muy alejados de los tiempos anteriores debido a problemas con su montura, que trataran de solventar para la jornada de mañana.

Tras estos participantes, se producía el accidente sufrido por Álvaro Santa-Raúl Sánchez con Hyundai i20 Rally2, que quedaba obstaculizando el trazado, por lo que el tramo fue detenido durante varios minutos, siendo los perjudicados Víctor Delgado-Jacob Páez con EVO-X y Juan Carlos de la Cruz-Juan C. Mendoza (EVO-VII), a los que la organización les concedía un tiempo estimado. Posteriormente se reanudaba el tramo con noche cerrada y la presencia de muchos aficionados.

La jornada de mañana se pone en marcha con los tramos de Agüimes-Era del Cardón (8:35, 12:15 y 15:55), Los Moriscos-Ojos de Garza (9:20, 13:00 y 16:40) y Los Picos-Las Vegas (10:00, 13:40 y 17:20 horas)