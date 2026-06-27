El Tamaraceite despide con honores a un David García que quiere seguir dando guerra en el verde

La UD Tamaraceite despide a su capitán. David García pone fin a seis cursos, distribuidos en dos etapas, en el conjunto presidido por Héctor Ramírez, que comunicaba la marcha del defensor en una nota abierta dirigida al jugador, tras consumarse su segundo ascenso.

A pesar de que el jugador cuenta ya con 44 años de edad, su intención es la de seguir en activo como mínimo la próxima temporada, aunque en otro destino, en el que no tenga que sufrir tantos desplazamientos como los que le espera al Támara la próxima campaña, al quedar encuadrado con los equipos extremeños y andaluces en su nueva andadura en la Segunda RFEF.

Capitán, líder y ejemplo

El conjunto capitalino reconoce en su comunicado que: "las despedidas nunca han sido sencillas, pero probablemente esta sea una de las más difíciles de la historia de nuestro club. Llegaste en 2019 tras una carrera plagada de éxitos con la UD Las Palmas, donde te convertiste en el jugador con más partidos de la entidad. Aún así, decidiste fichar por el Támara para ayudarnos a ascender a Segunda División B. Tras dos temporadas, tuviste que marcharte un año y volver en 2022. Desde entonces, han sido otras cuatro temporadas en las cuales has defendido este escudo como pocos lo han hecho en la historia del club, finalizando esta etapa ayudando al equipo a regresar a Segunda RFEF y ganando la Copa José Antonio Ruiz Caballero. Durante todo este tiempo has sido mucho más que un jugador. Has sido capitán, líder y ejemplo para todos los miembros del club. Un espejo en el que mirarse para los jugadores de la base, que han visto en ti cómo se debe trabajar, competir y respetar este deporte. También para tus compañeros, que han encontrado en ti una referencia dentro del vestuario y una voz capaz de guiar al equipo en los momentos más importantes. Desde la UD Tamaraceite queremos darte las gracias de corazón. Gracias de parte de tus compañeros, del cuerpo técnico, de la directiva y de todas las personas que forman este club. Gracias por tu entrega diaria, por tu profesional, por tu humildad y por haber defendido nuestros colores con tanto orgullo.Te marchas dejando una huella imposible de borrar. Se van un capitán, un referente y una persona que ya forma parte de la historia de este club. Esta siempre será tu casa. Gracias por todo, David. Hasta siempre capitán”.