El Club Piragüismo Marlines de Lanzarote se proclama triple campeón y suma 42 medallas en la Copa de España de Kayak de Mar

El Club Piragüismo Marlines de Lanzarote firmó uno de los mejores resultados de su temporada al proclamarse campeón en las tres clasificaciones por clubes de la III Copa de España de Kayak de Mar, disputada este fin de semana en Vigo.

La competición, correspondiente a la tercera prueba puntuable de la Liga Nacional de Kayak de Mar 2026, confirmó el excelente momento deportivo del conjunto lanzaroteño, que además cerró su participación con un total de 42 medallas.

La actuación del club permitió reforzar su posición al frente de las tres ligas nacionales de esta modalidad y mantener intactas sus aspiraciones de conquistar los títulos nacionales al finalizar la temporada.

Dominio en las tres clasificaciones por clubes

El equipo lanzaroteño logró imponerse en la clasificación general absoluta, en la Liga Jóvenes Promesas y en la Liga Máster, un pleno que pone de manifiesto el nivel competitivo de sus deportistas en todas las categorías.

En la clasificación absoluta, el Club Piragüismo Marlines obtuvo 4.166 puntos, una puntuación que le permitió terminar en la primera posición por delante del Club Amigos del Piragüismo de Canarias, que sumó 3.371 puntos, y del Club Kayak Vigo, tercero con 1.737 puntos.

El dominio continuó en la Liga Jóvenes Promesas, donde la entidad lanzaroteña volvió a ocupar el primer puesto tras alcanzar 1.302 puntos. El segundo lugar fue para el Club Amigos del Piragüismo de Canarias, con 688 puntos, mientras que el Club Kayak Vigo concluyó tercero con 465 puntos.

La jornada se completó con un nuevo triunfo en la Liga Máster, clasificación en la que Marlines volvió a liderar el podio gracias a sus 1.645 puntos. En esta ocasión, el segundo puesto correspondió al Club de Mar de Mallorca, con 1.213 puntos, seguido por el Club Actividades Náuticas Eslora, que finalizó con 992 puntos.

Un balance de 42 medallas

Más allá de los resultados colectivos, los deportistas del club también destacaron en las pruebas individuales y por embarcaciones, logrando un importante número de preseas.

En total, el Club Piragüismo Marlines consiguió 42 medallas, distribuidas en 12 oros, 17 platas y 13 bronces, una cifra que lo situó entre las entidades más destacadas del campeonato celebrado en Vigo.

Liderato reforzado en la Liga Nacional

El balance obtenido en la III Copa de España tiene una especial relevancia al tratarse de una prueba puntuable para la Liga Nacional de Kayak de Mar 2026.

Gracias a este rendimiento, el conjunto lanzaroteño mantiene el liderato en las tres competiciones nacionales —absoluta, Jóvenes Promesas y Máster—, lo que supone un paso importante de cara a la lucha por los títulos al término del calendario.

Nuevo hito de Los Marlines de Lanzarote

El presidente del Club Piragüismo Marlines de Lanzarote, José María García, destacó la importancia del resultado conseguido por la entidad.

En su valoración, señaló que lograr el primer puesto en las tres clasificaciones por clubes representa un motivo de satisfacción para toda la organización y puso en valor el trabajo realizado por deportistas, cuerpo técnico, familias y colaboradores durante toda la temporada.

Asimismo, subrayó que las 42 medallas obtenidas son un reflejo del crecimiento deportivo del proyecto y de la capacidad del club para competir al máximo nivel en todas las categorías del kayak de mar.

Medallas de Oro

Kevin Gálvez – Campeón SS1 Infantil A.

– Campeón SS1 Infantil A. Kevin Gálvez – Campeón SS2 Infantil A.

– Campeón SS2 Infantil A. Felipe Locreille – Campeón SS2 Infantil A.

– Campeón SS2 Infantil A. Iriome Nieves – Campeón SS1 Cadete A.

– Campeón SS1 Cadete A. Iriome Nieves – Campeón SS2 Cadete.

– Campeón SS2 Cadete. Matías Ifrain – Campeón SS2 Cadete.

– Campeón SS2 Cadete. Tobias Locreille – Campeón SS1 Cadete B.

– Campeón SS1 Cadete B. Andor Dévora – Campeón SS2 Mixto Juvenil.

– Campeón SS2 Mixto Juvenil. Ariadne Giménez – Campeona SS2 Mixto Juvenil.

– Campeona SS2 Mixto Juvenil. Sara Asenjo – Campeona SS2 Mixto Senior.

– Campeona SS2 Mixto Senior. Juan Rosete – Campeón SS2 Mixto Senior.

– Campeón SS2 Mixto Senior. Jonay Rodríguez – Campeón SS1 Veterano 40-44.

Medallas de plata

Felipe Locreille – Subcampeón SS1 Infantil A.

– Subcampeón SS1 Infantil A. Isabella García – Subcampeona SS1 Cadete B.

– Subcampeona SS1 Cadete B. Ainara Padrón – Subcampeona SS2 Mixto Infantil A.

– Subcampeona SS2 Mixto Infantil A. Theo Audenaerde – Subcampeón SS2 Mixto Infantil A.

– Subcampeón SS2 Mixto Infantil A. Isabella García – Subcampeona SS2 Mixto Cadete.

– Subcampeona SS2 Mixto Cadete. Tobias Locreille – Subcampeón SS2 Mixto Cadete.

– Subcampeón SS2 Mixto Cadete. Carla Medina – Subcampeona SS2 Mixto Juvenil.

– Subcampeona SS2 Mixto Juvenil. Guayre Martín – Subcampeón SS2 Mixto Juvenil.

– Subcampeón SS2 Mixto Juvenil. Claas Gebhardt – Subcampeón SS2 Senior.

– Subcampeón SS2 Senior. Branislav Sramek – Subcampeón SS2 Senior.

– Subcampeón SS2 Senior. Jonay Rodríguez – Subcampeón K1 Tradicional Senior.

– Subcampeón K1 Tradicional Senior. Mauricio Schmidt – Subcampeón OC1 Senior.

– Subcampeón OC1 Senior. José Cánovas – Subcampeón OC1 Veterano.

– Subcampeón OC1 Veterano. Juan Tomás Méndez – Subcampeón SS2 Veterano 40-44.

– Subcampeón SS2 Veterano 40-44. Andoni Muro – Subcampeón SS2 Veterano 40-44.

– Subcampeón SS2 Veterano 40-44. Sergio Cabielles – Subcampeón SS2 Veterano 50-54.

– Subcampeón SS2 Veterano 50-54. Rubén Ortiz – Subcampeón SS2 Veterano 50-54.

Medallas de Bronce

Theo Audenaerde – Tercer clasificado SS1 Infantil B.

– Tercer clasificado SS1 Infantil B. Nahia Armas – Tercera clasificada SS1 Infantil A.

– Tercera clasificada SS1 Infantil A. Claudia Fortes – Tercera clasificada SS1 Cadete A.

– Tercera clasificada SS1 Cadete A. Yann Rohellec – Tercer clasificado SS1 Sub23.

– Tercer clasificado SS1 Sub23. Irene Gana – Tercera clasificada SS1 Senior.

– Tercera clasificada SS1 Senior. Irene Gana – Tercera clasificada SS2 Senior.

– Tercera clasificada SS2 Senior. Svetlana Kapisovská – Tercera clasificada SS2 Senior.

– Tercera clasificada SS2 Senior. Nahia Armas – Tercera clasificada SS2 Mixto Infantil.

– Tercera clasificada SS2 Mixto Infantil. Teseo Melián – Tercer clasificado SS2 Mixto Infantil.

– Tercer clasificado SS2 Mixto Infantil. Aythami Nieves – Tercer clasificado SS2 Mixto Cadete.

– Tercer clasificado SS2 Mixto Cadete. Claudia Fortes – Tercera clasificada SS2 Mixto Cadete.

– Tercera clasificada SS2 Mixto Cadete. Elena Cigliutti – Tercera clasificada K1 Tradicional Senior.

– Tercera clasificada K1 Tradicional Senior. Giada Cerniani – Tercera clasificada SS1 Veterana 40-44.

El Club Piragüismo Marlines de Lanzarote agradece el apoyo de los patrocinadores y colaboradores, entre los que se encuentran el Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, PROMOTUR Turismo de Canarias, Deporte Canario, el Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, Turismo Lanzarote, Lanzarote Sport Destination, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, el Ayuntamiento de Arrecife, Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, Turismo Arrecife, entre otros.